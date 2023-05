Los insultos a Vinicius, el protocolo antirracista y las primeras consecuencias

La polémica continúa. Los insultos racistas por parte de aficionados del Valencia FC a Vinicius han acaparado todas las miradas. Y no solo en la calle, que también. Las descalificaciones han saltado incluso al panorama político.

El presidente del Gobierno, varios ministros y miembros de la oposición han condenado enérgicamente los hechos que, en Brasil, se han convertido en un asunto de estado. Allí, cientos de personas han salido a las calles del país para denunciar el "racismo" e incluso el propio gobierno de Lula da Silva ha señalado a España por su "pasividad".

"Ha cobrado una dimensión internacional. Y no solo en Brasil, el país de Vinicius. Ahora mismo podríamos decir que tenemos un conflicto diplomático. Uno de sus ministros, el de Justicia, ha llegado incluso a hablar de aplicar el principio de territorialidad", cuenta Rocío Martínez en la newsletter de esta semana.

Las miradas ahora mismo están puestas en España. Vinicius aseguraba que "el racismo es normal en LaLiga" y subrayaba que, en Brasil, nuestro país es visto como un estado racista, unas declaraciones de las que se han hecho eco los medios de comunicación de todo el mundo.

En esta ocasión, hay algo que cambia. Vinicius, tras ser agredido verbalmente, se para en mitad del campo y señala a las personas que lo insultan desde las gradas del Mestalla. Sin embargo, aunque esa es la imagen más llamativa, que obligaba durante 9 minutos a detener el juego, todo empieza antes: "Cuando el autobús del equipo de Vinicius llega al Mestalla ya existen los gritos de 'mono'", explica la presentadora de los Deportes en el vídeo superior de esta noticia.

¿Se activó el protocolo antirracista?

En la actualidad, existe un protocolo antirracista en nuestro país que muchos cuestionan. El pasado domingo, en el encuentro entre el Valencia - Real Madrid, se aplicó el primero de los pasos.

Tal y como cuenta Martínez, "se paró el partido y se anunció por megafonía que se dejasen estos gritos racistas. El partido estuvo detenido aproximadamente 10 minutos, pero hay otros dos pasos que no vimos".

Si, a pesar de los avisos, continúan los insultos con carácter racista, el partido debe detenerse. En este caso, los futbolistas deben abandonar el terreno de juego, dirigirse al túnel del vestuario, y volver tras un segundo aviso por megafonía.

"Si hubiera un tercer escenario, ahí sí el partido se daría por finalizado y el equipo perdería los 3 puntos directamente. Por tanto, hay un protocolo antirracista que, en este caso, se quedó solo en un primer escenario, que es el que vimos el otro día en Mestalla", concluye la presentadora de Deportes.

Las consecuencias de los insultos

Una de las novedades es la decisión del Real Madrid. El club, horas después de los hechos, anunciaba mediante un comunicado que denunciaría el caso ante la Fiscalía General del Estado. Mostraba su "más enérgica repulsa" y pedía "investigar los hechos" para que se depurasen responsabilidades.

Sin embargo, no es el único movimiento que se produce en el mundo deportivo. Tal y como explica en el vídeo superior Rocío Martínez, "la Real Federación Española de Fútbol ha decidido que Javier Iglesias Villanueva, el árbitro que estaba en el VAR, no vuelva a trabajar. Considera que se presentaron unas imágenes que no eran completas. Vinicius es el único jugador que acaba expulsado de ese encuentro por agresión a un contrario. Pero antes de esa agresión, el contrario le está agarrando del cuello. Y el VAR solo enseña la última agresión".

Pero hay más consecuencias. Angie Rigueiro incide en el comunicado que la RFEF hace público en la noche de este martes. En él, el Comité de Competición tomaba 3 medidas sin precedentes en el fútbol español.

"Tras 7 horas reunidos, a las 11:00 de la noche, la RFEF saca esa resolución. Por una parte, se anuncia el cierre de la grada Mario Kempes durante 5 partidos. Considera que hubo cánticos generalizados racistas hacia Vinicius por los que el Valencia deberá pagar 45.000 euros", explica la presentadora de los Deportes de Antena 3 Noticias. "Además, quita la expulsión a Vinicius porque considera que el árbitro, cuando pide las imágenes al VAR, decide con una secuencia incompleta. Considera que la información es sesgada", subraya.

El Valencia reacciona

Nada más conocer la noticia, el club valenciano lanzaba un comunicado a modo de respuesta en el que mostraba "su total acuerdo e indignación" y se condenaba la decisión de la RFEF.

"El Valencia CF quiere denunciar públicamente que en esta resolución del Comité de Competición de la RFEF manifiestan pruebas que [[LINK:EXTERNO|||" el=|||contradicen lo que dice la Policía Nacional y LaLiga]]. Además, esta sanción se basa en pruebas que el club no ha podido ver y sin darnos trámite de audiencia", recogía dicho comunicado.