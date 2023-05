Los insultos a Vinicius se convierten en cuestión de Estado en Brasil y Lula Da Silva pide "frenar el racismo"

Una vez más el racismo vuelve a ser protagonista en un campo de fútbol. Esta vez ha sido en el campo del Valencia CF, donde varios aficionados lanzaron gritos racistas en contra del jugador brasileño Vinicius Jr. El incidente ha comenzado a dar la vuelta al mundo y ha llegado hasta la cumbre del G7, donde el presidente brasileño, Lula Da Silva, ha querido manifestarse en rueda de prensa. Ha mandado todo su ánimo al jugador y ha pedido a las ligas de fútbol que tomen medidas serias en contra del racismo.

Lula Da Silva: "Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas"

La queja del máximo directivo brasileño ha sido por partida doble. Se ha pronunciado en la rueda de prensa de la cumbre del G7, y más tarde, en un tuit que ha publicado desde su cuenta personal de Twitter.

"Quisiera hacer un gesto de solidaridad con él @vinijr, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiterados abusos. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", ha manifestado el presidente brasileño en las red social Twitter.

También ha querido reflejarlo en la cumbre del G7, donde se encuentran los máximos dirigentes de muchos países del mundo. "Es importante que la FIFA, la liga española y las ligas de otros países tomen las acciones más fuertes posibles porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se convierta en parte de la vida de un estadio de fútbol", ha reivindicado el presidente brasileño, que pide responsabilidades a los directivos de las ligas.

Vinicius carga contra Javier Tebas

El jugador brasileño del Real Madrid no se ha quedado parado ante la situación que vivió en Valencia. Desde su cuenta personal de Twitter, ha tenido un "enganchón" con el presidente de La Liga, Javier Tebas. El actual presidente publicó un tuit haciendo alusión explícita a Vinicius, pidiéndole que "es necesario que te informes adecuadamente". La respuesta del jugador fue clara, y cargó contra Javier Tebas: "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de La Liga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa...Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve".

El Valencia CF ha localizado a dos aficionados sospechosos de lanzar insultos racistas tras acudir a las imágenes de las cámaras de seguridad y afirma su intención de ir "hasta el final" contra los dos seguidores.