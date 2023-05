El cántico "¡Vinícius, eres un mono!" se escucha en Mestalla a la llegada del autobús del Madrid

El Valencia-Real Madrid de Liga empezó manchado desde bastante antes del pitido inicial del partido. Al llegar a Mestalla, Vinicius ya fue recibido con insultos por un numeroso grito de seguidores que entonó el cántico "¡Vinícius, eres un mono!".

El Valencia localiza a dos seguidores

Asimismo, el Valencia ya ha localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador brasileño del Real Madrid durante el encuentro.

En el minuto 73 del partido, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferidos esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado “mono” repetidamente.

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, el Valencia ha localizado a dos seguidores de esos insultos racistas y ha trasladado esa información a La Liga. El club de Mestalla confirmó además su intención de ir “hasta el final” contra esos seguidores si se confirman los hechos.

Vinicius no puede más

Vinícius acabó desquiciado y no ha podido esconder su monumental enfado en redes sociales: "No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", empezó diciendo la estrella del Real Madrid en una reciente publicación en su Instagram.

"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", terminó reflexionando.

Es reflexión más dura del jugador brasileño desde que está en el Real Madrid. Además, deja una frase final que puede traer mucha cola en el futuro: "Soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", explicó. ¿Deja Vinicius la puerta abierta a irse del club blanco?

LaLiga investiga los hechos

LaLiga informó este domingo que "ha solicitado todas las imágenes para investigar" los incidentes ocurridos en Mestalla durante el partido entre Valencia y Real Madrid (1-0) en el que el brasileño Vinícius Junior denunció insultos racistas por parte de un aficionado.

"Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF – Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, LaLiga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido. Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas", aseguró LaLiga en un comunicado.

"LaLiga también investigará las imágenes en las que supuestamente se profirieron insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr. en los exteriores del estadio de Mestalla", amplió.

