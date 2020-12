La hermana de Cristiano Ronaldo revoluciona Instagram con una humillante imagen de Leo Messi

La goleada de la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo sobre el Barcelona de Messi sigue dando mucho que hablar. Los dos penaltis que transformó el luso decantaron el partido a favor de la 'Vecchia Signora' y provocaron que el equipo catalán pase a octavos de la Champions League como segundo de grupo.

Tras terminar el partido, Cristiano quiso hablar sobre la relación que ha tenido y tiene con Leo Messi: “Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Al final he compartido 12, 13 o 14 años de entregas de premios con él…. Nunca le vi como un rival. Siempre me he llevado muy bien con él. Si le preguntas te va a responder lo mismo", aseguró Ronaldo tras el partido.

No podía faltar la pregunta de quién cree que es mejor, él o Messi, pero Cristiano estaba demasiado centrado: "No entro por ahí, ganamos estoy feliz, pasamos como primeros y quiero seguir así. Quiero estar preparado para las grandes batallas”.

'El mejor de siempre'

Sin embargo, la hermana de Cristiano Ronaldo no ha sido tan elegante y ha compartido en su Instagram una imagen en la que Messi se arrodilla ante el portugués: "Mi Rey. El mejor de siempre. Orgullo de mi vida", escribió Elma bajo una imagen en la que el portugués celebra su gol 'en la cara' de un Messi abatido y de rodillas ante sus pies.