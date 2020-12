Cristiano, sobre Messi: "Tenemos una relación muy cordial, nunca le vi como un rival"

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de la contundente victoria del equipo italiano en el Camp Nou. Los pupilos de Pirlo cuajaron un gran partido en el que pusieron tierra de por medio en los primeros 30 minutos de encuentro, precisamente se adelantaron con un gol del jugador portugués desde los 11 metros.

Ronaldoterminó el partido con dos goles, ambos desde el punto de penalti, y ayudando a la Juventus a clasificarse como primero de grupo. Tras terminar el encuentro, el delantero hizo referencia al partido y también quiso hablar sobre la relación que ha tenido y tiene con Leo Messi.

“Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Al final he compartido 12, 13 o 14 años de entregas de premios con él…. Nunca le vi como un rival. Siempre me he llevado muy bien con él. Si le preguntas te va a responder lo mismo", aseguró Ronaldo tras el partido.

No podía faltar la pregunta de quién cree que es mejor, él o Messi, pero Cristiano estaba demasiado centrado: "No entro por ahí, ganamos estoy feliz, pasamos como primeros y quiero seguir así. Quiero estar preparado para las grandes batallas”.