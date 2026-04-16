El futuro de Álvaro Arbeloa, en el aire: "Entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club"

¿Debe seguir Álvaro Arbeloa? ¿Se ha ganado su continuidad en el banquillo del Real Madrid? Horas después de certificarse la eliminación ante el Bayern de Múnich y decir adiós a la Champions League, esas preguntas están sobre la mesa y en las conversaciones de muchos madridistas. Con LaLiga prácticamente imposible y eliminados de la Copa de Europa y la Copa del Rey, el conjunto blanco va camino de firmar una temporada en blanco, con cambio de entrenador (Xabi Alonso) y algunos episodios que dejan señalados a algunos futbolistas de la primera plantilla.

Es cierto que el Real Madrid ha dado la cara en la Champions League, eliminado al City y poniendo contras las cuerdas al Bayern de Múnich en el Allianz, pero todo el mundo sabe que una temporada sin títulos es sinónimo de cambios en Valdebebas. El problema que se le presenta a Florentino Pérez es que ya ha cambiado a dos entrenadores para tratar de enderezar el rumbo de un equipo que no acaba de funcionar. La temporada pasada fue Ancelotti quien tuvo que marcharse y este año la llegada de Xabi Alonso, despedido el pasado mes de enero, no ha cambiado esa mala dinámica.

El club recurrió a Álvaro Arbeloa para salvar la temporada, pero la realidad se ha impuesto y el año en blanco es ya una realidad. El entrenador salmantino ha logrado que los jugadores rindan en la Champions League, pero la eliminación copera en Albacete y la dimisión en LaLiga no juegan a favor de su continuidad. Florentino Pérez tiene entre manos una patata caliente, quizás la primera que debe resolver antes de comenzar a confeccionar la plantilla de la próxima temporada, con las altas y bajas.

Arbeloa pone su puesto en manos del club: "Me preocupa poco mi futuro"

Arbeloa, hombre de club, ya dejó claro anoche en Múnich, tras la eliminación en el Allianz, que aceptara lo que decida el club blanco.

"Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, si no ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atletico o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día", señaló Arbeloa.

"No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Es una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores", explicó el entrenador salmantino.

"Es decisión del club, soy un hombre de club y solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo", apuntó Álvaro Arbeloa.

Los números de Arbeloa como entrenador del Real Madrid

Después de tres meses en el banquillo del Bernabéu, Arbeloa ha dirigido en 21 partidos al Real Madrid, con un balance de trece victorias, un empate y siete derrotas (Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe, Mallorca y Bayern en dos ocasiones). Esos guarismos son peores que los que le costaron el despido a Xabi Alonso: 34 encuentros oficiales con seis derrotas, cuatro empates y 24 victoria.

Al Real Madrid, sin nada ya en juego, le restan siete partidos de LaLiga para poner fin a una aciaga temporada: Alavés (en casa), Betis (fuera), Espanyol (fuera), Barcelona (fuera), Oviedo (en casa), Sevilla (fuera) y Athletic (en casa).