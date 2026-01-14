Albacete - Real Madrid: partido de octavos de Copa del Rey y resultado, en directo (0-0)

La previa del Albacete vs Real Madrid no solamente será recordada por el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del club blanco, sino también por los lamentables cánticos racistas que un grupo de aficionados del Albacete profirieron contra el futbolista brasileño Vinícius antes del partido.

"¡Vinicius eres un mono, Vinícius eres un mono!", fue lo que se pudo escuchar de manera nítida en un vídeo publicado por el diario As desde los aledaños del estadio Carlos Belmonte.