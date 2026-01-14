Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Albacete - Real Madrid: partido de octavos de Copa del Rey y resultado, en directo (0-0)

Primera parte del partido de fútbol de octavos de Copa del Rey entre Albacete - Real Madrid. Sigue el partido de fútbol en directo y consulta todos los goles y el resultado.

Gonzalo celebra su hat-trick al Real Betis

Gonzalo celebra su hat-trick al Real BetisReuters

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Min. 1. ¡ARRAAANCA EL PARTIDO!

Rueda el balón en el Carlos Belmonte. Primer balón para los locales. El Madrid juega hoy de azul.

¡Saltan al campo ambos equipos! Ambiente de gala

Llenazo en el Carlos Belmonte. Recordemos que el Albacete nunca ha ganado al Real Madrid en su historia.

Repasamos las alineaciones del Albacete vs Real Madrid hoy

Albacete: Lizoain, Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani B, Meléndez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo y Escriche.

Real Madrid: Lunin; Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo.

Todo listo para el inicio del partido de octavos copero

Pintus ya ha dirigido calentamiento de los madridistas. Quedan apenas 10 minutos para el inicio del encuentro.

El Albacete, ante su gran oportunidad en un año complicado

El conjunto manchego nunca ha vencido al Real Madrid y no se enfrentaban desde hace más de 20 años en partido oficial. Mal en liga -a un punto del descenso-, el 'Alba' confía en repetir la sorpresa que ya dio en dieciseisavos al eliminar al Celta.

Una eliminación sería un duro golpe ante un rival de Segunda

Perder ante el Albacete supondría una salida temprana del torneo ante un equipo de Segunda. El Madrid ha superado esta ronda en 11 de las últimas 15 ediciones.

Cánticos racistas contra Vinícius en la previa

La previa del Albacete vs Real Madrid no solamente será recordada por el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del club blanco, sino también por los lamentables cánticos racistas que un grupo de aficionados del Albacete profirieron contra el futbolista brasileño Vinícius antes del partido.

"¡Vinicius eres un mono, Vinícius eres un mono!", fue lo que se pudo escuchar de manera nítida en un vídeo publicado por el diario As desde los aledaños del estadio Carlos Belmonte.

Solo un entrenamiento antes del estreno oficial

El nuevo técnico solo ha dirigido una sesión antes del duelo copero. Tendrá que transmitir su idea de un equipo intenso y agresivo sin apenas tiempo de trabajo y en un duelo 'trampa' ante un Segunda División.

Alineación oficial del Albacete hoy ante el Real Madrid

Alberto González sale con Lizoain, Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani B, Meléndez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo y Escriche.

De la cantera al primer equipo en cuatro años

Álvaro Arbeloa, que inició su carrera como técnico en 2020 en la cantera blanca, asume el mayor reto de su trayectoria tras medio año al frente del Castilla. Su debut será esta noche en el Carlos Belmonte y el sábado se estrenará en el Bernabéu ante el Levante.

Locura total con la llegada del Albacete a su estadio

Juegan dos canteranos: Cestero y David Jiménez

Son de la partida dos futbolistas del Castilla: David Jiménez, titular ya contra el Talavera de la Reina, y Cestero, de quien Arbeloa dijo que es "el mejor 6 de España".

La derrota en la Supercopa precipita el cambio en el banquillo

La derrota del Madrid por 3-2 ante el Barça en la final de la Supercopa en Yeda supuso el adiós de Xabi Alonso. Su salida llegó tras semanas de dudas y el señalado desencuentro con Vinícius Júnior en el Clásico. El club apostó por una solución interna: Arbeloa.

Ya tenemos la alineación oficial del Real Madrid en Albacete hoy

¡Tenemos el primer 11 de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid! Los blancos salen hoy en Albacete con Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo.

Primer partido de Arbeloa al mando del equipo merengue

El Real Madrid visita hoy miércoles a las 21:00 horas al Albacete Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, en el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador tras la destitución de Xabi Alonso. La jornada también incluye el Deportivo Alavés–Rayo Vallecano y el Betis–Elche.

Arbeloa apuesta por la cantera en su primera lista

El nuevo técnico blanco apuesta por la cantera en su primera lista de convocados, con tres novedades como Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios. Ante el Albacete vuelve a ser baja Kylian Mbappé y también concede descanso a jugadores importantes como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

  • Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.
  • Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.
  • Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manual Ángel y César Palacios.
  • Delanteros: Vinícius, Gonzalo y Mastantuono.

Albacete - Real Madrid: Partido de octavos de Copa del Rey hoy, en directo | Resultado, resumen y goles

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Albacete y Real Madrid en directo! El partido de octavos de Copa del Rey enfrenta al equipo de Segunda División contra el conjunto blanco en el estadio Carlos Belmonte.

El nuevo Real Madrid de Arbeloa arranca con un examen copero ante el 'Alba'. Sigue el Albacete vs. Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.

Deportes

