El España - Irak, en riesgo por los destrozos en el césped y la grada de Riazor por la invasión de campo

A tres días del amistoso entre España e Irak, la preocupación es latente en la Real Federación Española de Fútbol por el estado del césped de Riazor, con graves desperfectos tras la invasión de campo que se produjo este domingo por parte de la afición del Deportivo para celebrar el ascenso a primera división. El club gallego ha emitido un comunicado, acompañado de fotografías de los daños en el terreno de juego y las gradas del coliseo blanquiazul, condenando los hechos y señalando "daños de consideración en diferentes instalaciones del estadio".

Entre los daños, el Deportivo detalla "752 asientos retirados o arrancados" y "desperfectos en distintos elementos patrimoniales del recinto, daños en el entorno del museo del Club, así como afectaciones en el terreno de juego derivadas de los arrancamientos y alrededor de quince zonas quemadas por el uso de bengalas".

"Más allá del importante perjuicio económico y material ocasionado, el RC Deportivo quiere subrayar especialmente la gravedad de unas conductas que pusieron en riesgo la seguridad de miles de personas, incluidas numerosas familias y menores presentes en el estadio. La invasión masiva del terreno de juego, el uso de material pirotécnico y determinadas acciones desarrolladas durante los festejos generaron situaciones potencialmente peligrosas que nunca deben formar parte de una celebración deportiva", indica el Deportivo de la Coruña.

El club gallego, que la próxima temporada volverá a la Liga EA Sports, explica "el Club considera especialmente preocupante que estos hechos hayan obligado a realizar actuaciones urgentes de reparación y acondicionamiento en ABANCA-RIAZOR a escasos días de la celebración del encuentro internacional que disputarán las selecciones de España e Irak el próximo jueves. Una circunstancia que ha generado una situación innecesaria de incertidumbre y que ha puesto en riesgo la correcta organización de un evento deportivo de carácter internacional para la ciudad de A Coruña".

"Además, los incidentes registrados exponen al RC Deportivo a posibles procedimientos sancionadores que podrían derivar tanto en importantes multas económicas como en medidas que afecten al cierre parcial del estadio", añade el comunicado del club herculino.

Un problema para España antes de poner rumbo al Mundial

El Deportivo de la Coruña y la RFEF trabajan a contrarreloj para reparar los visibles y significativos daños ocasionados por la invasión de campo, una invasión que dejó el césped en bastante mal estado.

Fuentes del club gallego confirmaron a EFE que hay "zonas del césped que han sido arrancadas y otras quemadas", además de que las bocas de riego han quedado "destrozadas" y una de las porterías también presente desperfectos.

El partido ante Irak es el último amistoso que la selección española jugará en Europa antes de poner rumbo al otro lado del Atlántico, donde buscará la segunda estrella de su historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Este miércoles estaba previsto un entrenamiento de la selección iraquí en Riazor a partir de las 18:00 horas. Ese mismo día, España entrenará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11:00, antes de emprender viaje a Galicia.