Kevin Keegan desvela que tiene cáncer en estadio 4

Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, ha desvelado este lunes que padece un cáncer en estadio 4, una enfermedad que le detectaron al someterse a una operación tras un accidente de tráfico.

"Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer. He contactado con un medico de primer nivel para luchar con lo que tengo, que es cáncer en etapa cuatro. Él me dijo que con este nuevo tratamiento tenía una gran tasa de éxito. Le pregunté de cuanto era y me dijo 33%... pensé que sería del 80-90", expresó Keegan en un acto que tuvo lugar en el Teatro Tyne y la Ópera en Newcastle.

Kevin Keegan, nacido en Armthorpe, Inglaterra, 14 de febrero de 1951, no ha revelado el tipo de cáncer que sufre, pero la fase 4 es la etapa más avanzada, caracterizada por metástasis, es decir, que las células cancerosas se han extendido desde el tumor original a órganos distantes como hígado, pulmones, huesos o cerebro. El exfutbolista de 75 años es una leyenda viviente del fútbol mundial y británico, especialmente del Liverpool, club en el que jugó durante seis temporadas y conquistó la Premier League en tres ocasiones y la Copa de Europa en 1977.

"Todos estamos contigo, Kevin", indicó el Liverpool este lunes 1 de junio.

Tras su paso por el conjunto de Anfield, Kevin Keegan recaló en las filas del Hamburgo, con el que obtuvo dos Balones de Oro consecutivos, la Bundesliga y el subcampenato de la Copa de Europa tras perder la final ante el Nottingham Forest.

"Kevin siempre será cálidamente bienvenido en St. James' Park y esperamos verte de nuevo pronto"

Uno de los clubes donde más influencia tuvo tanto como jugador y como entrenador, el Newcastle United, quiso mandar todo su apoyo tanto a él como a la familia.

"Enviamos nuestro más sentido apoyo y nuestros más cálidos deseos a Kevin Keegan y su familia tras su reciente diagnóstico de cáncer en etapa cuatro. Kevin Keegan ocupa un lugar único en la historia de la entidad. Su pasión, liderazgo y conexión con el club y la ciudad ha conseguido algunos de los momentos más memorables. Kevin siempre será cálidamente bienvenido en St. James' Park y esperamos verte de nuevo pronto", expresó el comunicado en sus redes sociales.

Con el Newscastle, Keegan subió al equipo a Primera división y tres años más rozó el título nacional quedando segundo en la temporada 1997, a solo cuatro puntos del Manchester United.