Así fue la expulsión de Eduardo Camavinga en el Allianz Arena y por la que clama el Real Madrid

A cinco minutos del 90 y con la prórroga asomando ya por Múnich, una imprudencia de Eduardo Camavinga acabó con las opciones del Real Madrid en la Champions League. Los de Arbeloa, que se adelantaron en tres ocasiones ante el Bayern, claudicaron cuando ya rozaban el tiempo extra y después de llevar al límite a los de Kompany. Todo se desencadenó en el minuto 85, cuando Camavinga decidió desplzar un balón unos metros después de que se pitara una falta a favor del equipo bávaro.

El colegiado esloveno Slavko Vinci se echó la mano al bolsillo y mostró una amarilla, la segunda para el futbolista francés, que dejaba al Real Madrid con diez. Tres minutos después, en el 89, llegaba la sentencia por mediación de Luis Díaz y el Bayern aún finiquitaba cualquier opción con un gol de Michael Olise en el minuto 94.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así"

Álvaro Arbeloa fue crítico con al decisión del colegiado esloveno y aseguró que se cargó el partido y la eliminatoria.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró Arbeloa a Movistar.

"Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto. Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar", valoró el técnico salmantino en rueda de prensa.

Arbeloa no fue el único que clamó contra la decisión de Slavko Vinci y la roja a Camavinga. Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, calificó como "una broma" la expulsión y su compañero Antonio Rüdiger decidió morderse la lengua y no hablar de la actuación arbitral. "Es mejor que no hable esta noche", indicó el central alemán.