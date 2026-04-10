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Real Madrid vs Girona, en directo: Partido de LaLiga

Sigue el partido de fútbol entre Real Madrid - Girona y consulta todos los goles y el resultado en LaLiga.

Vinicius Jr

Vinicius Jr Europa Press

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Luis F. Castillo
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Asignatura pendiente: mejorar fuera de casa

El Girona no gana como visitante desde enero. En sus últimas cinco salidas ha sumado tres empates y dos derrotas, una racha que quiere romper en el Bernabéu.

El Girona llega en mejor dinámica reciente

El conjunto de Míchel ha ganado dos de sus últimos tres partidos, ambos en casa y sin encajar goles. El último, ante el Villarreal, le permite asentarse con 37 puntos, lejos del descenso.

YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DEL GIRONA HOY

¡Tenemos el 11 oficial de Míchel hoy! Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Iván Martín, Witsel, Lemar; Tsygankov, Ounahi y Echeverri.

La defensa, principal preocupación de Arbeloa

El equipo solo ha logrado solo tres porterías a cero en 11 partidos de Liga con Arbeloa. La fragilidad defensiva es el gran problema a resolver antes del decisivo duelo en Múnich.

El Bernabéu, clave para recuperar confianza

El duelo ante el Girona se presenta como una oportunidad para cortar la mala racha y evitar una tercera derrota consecutiva, algo que no sucede desde hace más de siete años.

Hasta 7 cambios respecto al partido ante el Bayern

¿Está pensando Arbeloa en el partido de vuelta de cuartos en el Allianz? ¿Es un ensayo? Fundamental que Bellingham y Militao cojan minutos. Y Camavinga en lugar de Tchouaméni, que será baja por acumulación de tarjetas ante los bávaros.

YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY

¡Tenemos el 11 oficial de Arbeloa hoy! Sale el Real Madrid ante el Girona con Lunin; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Camavinga, Bellingham, Valverde, Brahim; Mbappé y Vinícius.

Sin margen de error en el tramo decisivo

El Madrid solo ha ganado tres de sus últimos seis partidos ligueros. Las derrotas ante Osasuna, Getafe y el Bayern han generado dudas en un momento clave de la temporada.

Bajas importantes y dudas en defensa en el Girona

Míchel no podrá contar con Van de Beek, Portu, Ter Stegen ni Vanat. Blind y Arnau Martínez son duda, lo que complica la confección de la defensa. Cambios en ataque y oportunidades para nuevos nombres: Abel Ruiz ocupará la punta de ataque en lugar de Vanat. Jugadores como Lemar, Echeverri o Joel Roca podrían tener protagonismo en el once.

Ya sale el Real Madrid de Valdebebas rumbo al Bernabéu

El técnico recupera a Éder Militao, que podría formar pareja hoy con Huijsen. También vuelve Dani Carvajal, en un once con pocas rotaciones para mantener ritmo competitivo. Arbeloa confirmó la titularidad de Bellingham. En ataque, Mbappé y Vinícius serán las referencias, aunque el brasileño no ha generado goles en las dos últimas derrotas.

En breve conoceremos el 11 titular de Arbeloa.

Derrota en Son Moix que complica la Liga

El equipo de Arbeloa cayó 2-1 ante el Mallorca con un gol final de Muriqi, resultado que, unido al triunfo del Barça, deja a los blancos a siete puntos del liderato.

El Madrid, obligado a reaccionar ante el Girona

El Real Madrid recibe esta ncohe al Girona en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en un partido clave tras la derrota europea ante el Bayern Múnich. Los blancos buscan recortar puntos al Barça y recuperar sensaciones antes de viajar a Múnich.

Real Madrid - Girona: Partido de LaLiga hoy en directo | Resultado, resumen y goles

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Real Madrid y Girona en directo! Una nueva jornada de la Liga enfrenta a madrileños y catalanes en el Bernabéu. Sigue el Real Madrid - Girona en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.

¡Gracias por acompañarnos esta noche de viernes!

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