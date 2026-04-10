Real Madrid vs Girona, en directo: Partido de LaLiga

El técnico recupera a Éder Militao, que podría formar pareja hoy con Huijsen. También vuelve Dani Carvajal, en un once con pocas rotaciones para mantener ritmo competitivo. Arbeloa confirmó la titularidad de Bellingham. En ataque, Mbappé y Vinícius serán las referencias, aunque el brasileño no ha generado goles en las dos últimas derrotas.

En breve conoceremos el 11 titular de Arbeloa.