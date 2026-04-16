Arbeloa y la roja a Camavinga: "Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así"

El Real Madrid cayó eliminado en Múnich tras rozar la remontada ante el Bayern (4-3 / global: 6-4) en el Allianz Arena, una eliminación que apunta a un año sin títulos en la casa blanca y en un partido marcado por la expulsión de Eduardo Camavinga en la recta final de la segunda parte, cuando el duelo parecía abocado a la prórroga. Pero una imprudencia del futbolista francés provocó una rigurosa expulsión que supuso el adiós de los blancos a la Champions.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Camavinga y señaló que el árbitro Slavko Vinci "se cargó" una eliminatoria y un partido muy bonito.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró Arbeloa a Movistar.

Ya en rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid se pronunció en la misma línea.

"Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto. Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar", valoró el técnico salmantino.

"Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo", agregó el técnico blanco.

"Nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente"

"Desde aquí también felicitar al Bayern por la gran eliminatoria que han hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a cómo ha sido, con una expulsión inexplicable y que todavía nadie entiende", señaló Arbeloa.

Respecto a su futuro, Arbeloa reconoció que entenderá "cualquier decisión" que pueda tomar su club sobre su presencia o no en el banquillo la próxima temporada.

"Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, si no ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atlético o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día", recordó Arbeloa.

"No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Es una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores", indicó Arbeloa.

"Es decisión del club, soy un hombre de club y solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo", concluyó Arbeloa.