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Muere Marios Ikonomou, exjugador del Bolonia, a los 33 años tras nueve días en cuidados intensivos

El joven futbolista griego también jugó para equipos italianos como Cagliari, SPAL o Bari.

Marios Ikonomou vistiendo la camiseta del Bolonia

Marios Ikonomou vistiendo la camiseta del BoloniaX: @CagliariCalcio

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El fútbol italiano llora el fallecimiento de Marios Oikonomou, exfutbolista griego de 33 años que desarrolló la mayoría de su carrera en equipos transalpinos como Cagliari, Bolonia, SPAL o Bari.

Chocó contra un coche mientras conducía su moto

El exjugador sufrió un accidente de tráfico el pasado 26 de mayo y estaba en cuidados intensivos desde entonces, no obstante, no ha podido recuperarse de las graves heridas y perdió la vida hace unas horas en el Hospital Universitario de Ioannina, donde los médicos incluso le practicaron una compleja intervención neuronal.

El accidente, según medios locales, tuvo lugar mientras conducía una moto a la una de la madrugada, momento en el que colisionó con otro automóvil.

"Descansa en paz, Marios. Has marchado demasiado pronto, permanecerás para siempre en nuestros corazones", "el Cagliari Calcio llora la prematura y trágica muerte del futbolista Marios Oikonomou. Llegado desde su Grecia a los 21 años, el Cagliari fue su primer equipo en Italia, en rossoblù en la Serie A en la temporada 2013/14. El Club se une con cariño a sus seres queridos. Adiós, Marios", lamentaron Cagliari y Bolonia respectivamente.

El defensa se retiró en 2024 a los 31 años después de arrancar su carrera en el PAS Giannina griego, del que dio el salto a grandes clubes italianos, aunque en algunos no llegó a gozar de mucho protagonismo. Tras pasar por el Cagliari fichó por el Bologna, club al que perteneció entre 2014 y 2019. Durante su etapa en Bolonia acumuló varias cesiones, pasando por la SPAL, el Bari y el AEK Atenas, equipo griego que acabaría fichándole en propiedad en 2019. Después militó en el FC Copenhague danés entre 2020 y 2022, regresó a Italia para jugar en la Sampdoria en 2023 y, posteriormente, volvió a Grecia para defender los colores del Panetolikos durante la temporada 2023-24.

Ganó la Superliga de Dinamarca con el Copenaghue y llegó a jugar seis partidos con la selección griega.

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