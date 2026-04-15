Champions League
Bayern Múnich vs Real Madrid, fútbol en directo: Partido, goles y resultado de vuelta de cuartos de Champions League (1-1)
Sigue el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid y consulta todos los goles de la primera parte de la vuelta de cuartos de Champions League en directo. RESULTADO BAYERN MÚNICH - REAL MADRID: 1-1 (Global 3-2).
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Min. 26. Disparo de Olise que manda Valverde a córner
Está abriendo muchísimo el equipo de Kompany, que acaba casi todas las jugadas. Necesita muchísimas ayudas la zaga merengue.
Min. 24. Bayern Múnich - Real Madrid: 1-1 (Global 3-2)
Los de Arbeloa al menos no están concediendo ocasiones de gol tras el tanto de Pavlovic.
Min. 23. Cae Mendy ante Tah en el área; dice Vincic que no hay nada
Y ya monta la contra Harry Kane para el Bayern. Parece que espabila el Madrid.
Min. 20. ¡HA PERDONADO MBAPPÉ! ¡Laimer se adelantó!
Gran pase filtrado de Vinícius, el francés dudó entre controlar y disparar y el zaguero llegó para cortar la pelota. Estuvo lento Kylian.
Min. 18. ¡Remata Mbappéee... en fuera de juego!
El chut del galo se fue desviado buscando el palo corto, pero se había adelantado Kylian en el desmarque.
Min. 16. Bayern Múnich - Real Madrid: 1-1 (Global 3-2)
Los de Arbeloa necesitan más continuidad con la pelota, ni la están oliendo.
Min. 15. ¡Va abajo Militao para robarle el balón a Luis Díaz!
Se la jugó el brasileño dentro del área.
Min. 14. Neuer vuelve a salir a lo loco ante la presión de Vinícius
Hay que poner en aprietos al meta alemán, que ha salido al Allianz con la cabeza en otro sitio.
Min. 13. Los de Kompany están apretando muchísimo arriba
La posesión es del Bayern tras los primeros de zozobra bávara. Y Kane dirigiendo todas las operaciones en ataque, qué delanterazo.
Min. 10. Advierte Vincic a Vinícius tras un rifirrafe con Kimmich
Todo lo conseguido en el minuto 1 lo ha perdido muy pronto el Real Madrid y el Bayern empieza ahora a apretar en posiciones de ataque.
Min. 9. Bayern Múnich - Real Madrid: 1-1 (Global 3-2)
Pues vuelve a estar por delante el Bayern en la eliminatoria. Partido marcado por dos errores tempraneros en ambos equipos.
Min. 6. ¡GOL DEL BAYERN! ¡PAVLOVIC DE CABEZA!
Bayern Múnich - Real Madrid: 1-1 (Global 3-2). Córner militrado que bota Kimmich y Lunin, muy metido en su portería, no puede hacer nada ante un Pavlovic que cabecea en la misma línea.
Min. 5. Bayern Múnich - Real Madrid: 0-1 (Global 2-2)
Pues no había pasado ni un minuto y Arda Güler ya había empatado la eliminatoria. Ni en el mejor de los sueños del Real Madrid pasaba esto.
Min. 1. ¡GOOOOOOL DE ARDA GÜLER! ¡GOOOOOOOOL!
Bayern Múnich - Real Madrid: 0-1 (Global 2-2)¡QUÉ REGALO DE MANUEL NEUER! ¡Y EMPATA LA ELIMINATORIA EL TURCO! Sacó fatal el portero alemán y le cayó a los pies a Güler, que la pegó de primeras a portería.
Min. 1. ¡ARRAAANCA EL PARTIDO EN EL ALLIAZ ARENA!
Rueda el balón en el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid. Los blancos, obligados a remontar el 1-2 de la iba en el Bernabéu. Posesión para los de Kompany. Vincic, el colegiado de la noche. Antes hubo un minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, leyenda blanca.
Repasamos las ALINEACIONES OFICIALES de Bayern y Real Madrid
- BAYERN MÚNICH: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry; Luis Díaz y Harry Kane
- REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Ferland Mendy; Valverde, Brahim, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinicius
¡Suena el himno de la Chaaaampiooooons!
Fede Valverde y Manuel Neuer, los grandes capitanes de Real Madrid y Bayern. Todo listo para para el partidazo en el Allianz.
Espectacular tifo en el Allianz Arena de Múnich
Qué noche de fútbol se viene... Ambientazo en el estadio bávaro. A punto de salir al terreno de juego estos dos titanes del fútbol continental.
Kompany, por su parte, rebajó la leyenda blanca en Champions
"Tenemos todo el respeto al Real Madrid, siempre estamos preparándonos para su mejor versión. Yo creo que está en un proceso y siguen siendo de los mejores en Europa. Esas historias, de remontadas, no son reales, cuáles son las de otros equipos, la del Barcelona, el Liverpool, el Bayern... todos los equipos pueden contar esas historias cuando lograron algo excepcional".
Mbappé y Vinícius liderarán el ataque merengue
El francés es el máximo goleador de esta temporada en Champions con 14 goles en 10 partidos. La máxima competición continental es su gran sueño desde que llegó al Real Madrid.
Arbeloa cree que la remontada en Múnich no sería un milagro
"No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP y eso da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.
El Bayern, a dos pasos de otra semifinal europea
El conjunto alemán busca alcanzar su segunda semifinal en tres temporadas y acercarse a una nueva Champions. El objetivo está claro: aprovechar la ventaja y hacer valer su fortaleza en casa.
Un tridente ofensivo que marca diferencias
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise forman un ataque muy difícil de contener. Su movilidad y capacidad de asociación ya generaron muchos problemas al Madrid en el partido de ida.
Ningún español en el 11 titular por primera vez en Copa de Europa
La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius. Los blancos juegan por primera vez un partido de Copa de Europa con 11 jugadore titulares no seleccionables por España.
El Allianz, un fortín casi inexpugnable
El Bayern apenas ha cedido en casa esta temporada. Solo ha perdido un partido en Liga en el Allianz y en Champions no cae como local desde hace un año, lo que refuerza su condición de favorito.
Álvaro Arbeloa se muestra tranquilo antes del partido
"Sabemos que habrá situaciones en las que nos hundan, pero nosotros también queremos hundirles", ha dicho el técnico en Movistar.
Un Bayern lanzado y con confianza total
El conjunto alemán llega en su mejor momento. Viene de golear 0-5 al St. Pauli en Bundesliga y tiene prácticamente asegurado el título liguero, con 12 puntos de ventaja a falta de cinco jornadas.
Pues Kompany elige el mismo 11 de la ida en el Bernabéu
El once completo del entrenador Vincent Kompany es el formado por: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane. Con ese equipo ya asaltó el Bernabéu por la mínima en la ida.
Vinícius y Mbappé, claves en ataque
En la delantera, Vinícius regresa a un estadio donde ya brilló con un doblete, mientras Mbappé llega con buenos números en Múnich, donde ha marcado tres goles en tres visitas con el PSG.
La Champions, única vía para salvar la temporada
A 9 puntos del Barça en Liga, la Champions se presenta como la única opción real de título. El duelo en Múnich se convierte en una auténtica final para evitar otro fracaso en cuartos y mantener vivo el curso.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL BAYERN MÚNICH HOY CONTRA EL MADRID
¡Y también conocemos el 11 inicial de Kompany! Sale el Bayern de Múnich con: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry; Luis Díaz y Harry Kane.
Una racha negativa que agrava la situación liguera
El Real Madrid llega en un momento delicado, con tres partidos consecutivos sin ganar: derrota ante el Mallorca, caída en la ida frente al Bayern y empate contra el Girona. Un bajón que ha complicado ya seriamente sus opciones en Liga.
El mensaje del Real Madrid en redes: 'Historia por hacer'
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Múnich, escenario de grandes noches recientes
El equipo blanco buscará inspiración en sus últimas visitas a la ciudad bávara. El histórico 0-4 de 2014 en semifinales marcó un punto de inflexión y dio inicio a una racha de cuatro partidos sin perder en Múnich, con tres victorias y un empate.
Sin Camavinga ni Thiago... pese a la ausencia de Tchouaméni
Sale Arbeloa en el Allianz Arena con Bellingham, Güler, Valverde y Brahim en mediocampo para ayudar arriba a Vinicius y Mbappé. Ah, y Ferland Mendy intentará ser el anti-Olise.
Un precedente lejano... pero fuera de la Champions
La única vez que el Real Madrid logró voltear una eliminatoria europea tras perder en casa fue en la Recopa 1970-71 ante el Wacker Innsbruck. Entonces, cayó 0-1 en el Bernabéu y remontó en Austria (0-2), un antecedente que queda muy lejos en el tiempo y en contexto.
Una remontada inédita en la historia blanca en Europa
El conjunto madridista necesita una hazaña que nunca ha conseguido en Copa de Europa: remontar una eliminatoria tras perder la ida en casa. Un reto que añade aún más presión a un equipo que se juega seguir vivo en su competición fetiche.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY ANTE EL BAYERN
¡Tenemos el 11 oficial de Arbeloa en Múnich! Va el Real Madrid con Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Ferland Mendy; Valverde, Brahim, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinicius.
Musiala o Gnabry, la única duda en el once bávaro
El Bayern podría repetir prácticamente el mismo equipo del Bernabéu. La única incógnita es la presencia de Gnabry, tocado, lo que podría dar entrada a Musiala en la mediapunta.
¿Valverde como pivote y cambios en la medular?
Una de las opciones pasa por colocar a Valverde como mediocentro, acompañado por Bellingham, Pitarch y Güler. En defensa, Militao y Mendy apuntan a titulares para frenar el potencial ofensivo alemán.
Baja clave de Tchouaméni y dudas en el centro del campo
La ausencia por sanción de Tchouaméni deja tocado el centro del campo. Camavinga no terminó de convencer ante el Girona, lo que abre la puerta a otras soluciones tácticas para Arbeloa.
Bayern Múnich - Real Madrid en directo: Partido de vuelta de cuartos hoy en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Bayern Múnich y Real Madrid en directo! Otra noche a todo o nada en la máxima competición continental.
El Real Madrid visita hoy miércoles al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, en un partido decisivo para el curso blanco. Los de Arbeloa están obligados a remontar el 1-2 de la ida sin el sancionado Tchouaméni y frente a un rival que llega con confianza y el respaldo de un Allianz Arena muy exigente.
¡Sigue el Bayern Múnich - Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡The Chaaaaampiooooons!
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