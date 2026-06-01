Florentino Pérez: "¿La candidatura rival? Son los hijos y cuñados de la etapa de Calderón, la más siniestra de nuestra historia"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido este lunes en un acto de campaña en el Cigarral del Ángel (Toledo) de cara a las elecciones presidenciales del Real Madrid que se celebrarán el próximo domingo 7 de junio y en la que su rival será el empresario alicantino Enrique Riquelme.

Un evento en el que se 'exhibió' en la pantalla principal el vídeo de campaña que ha utilizado Florentino Pérez: 'Mucha historia por hacer'.

Cuando el presidente tomó la palabra volvió a recordar los datos de Forbes y los récords de ingresos, apoyándose en que es "la marca más valiosa y fuerte del mundo".

"Han puesto en marcha una operación en la sombra, con periodistas y medios"

"La ilusión nunca se perderá conmigo, aquí siempre jugarán los mejores. Quiero que me escuchen los que mienten: el Madrid siempre será de los socios, yo tengo la responsabilidad de defender los intereses del Madrid. Ya sabemos que han aprovechado los malos resultados deportivos para una operación en la sombra, con periodistas y algún medio en concreto, ellos son enemigos del Madrid, quieren desestabilizar al club con campañas miserables... Cuando se han quitado la careta y se han presentado hemos visto que son los hijos y cuñados de la etapa de Calderón... ahí llegó a votar hasta gente del Atlético de Madrid", empezó diciendo Florentino.

"Riquelme se pone de perfil con el caso Negreira"

El presidente cargó contra Riquelme, aunque en ningún momento le nombró: "Es muy duro con el Santiago Bernabéu, RMTV... pero se pone de perfil con el caso Negreira". Llegó a recordar que entregará a la UEFA el dossier con pruebas sobre el caso Negreira: "Así se lo dije este sábado a Ceferin el pasado sábado en la final de Champions, y está receptivo para seguir investigando".

En sus críticas a Riquelme aseguró que el alicantino tuvo que recurrir a un préstamos del 54% de intereses para que algún banco le avalara. "Ninguno español lo hizo y por eso tuvo que recurrir a uno de Andorra".

"Trataremos de convertir el carnet de socio en algo con valor"

En su discurso remarcó la gran pata de su campaña: el club es y será siempre de los socios: "¿De verdad alguien piensa que privatizaré el club? Más bien al contrario, este equipo siempre será de los socios... Dejen de mentir, eso no va a pasar, la propiedad del club será de ellos, en lo económico, en lo patrimonial... No como muchos clubes que sí han terminado privatizados, nosotros blindaremos el club para que sea de los socios... Me he ganado la credibilidad de los socios, seguiremos luchando contra la reventa de abonos y ahora estamos trabajando en una fórmula que nos va a dar el precio real del club. Forbes dice que es de 10.000 millones, pero hasta que no hagamos esto no lo sabemos, yo creo que es más, 20, 30.000. El socios pasará a ser el dueño real y mercantil, el dueño de un activo muy valioso. Se trata de convertir el carnet de socio en algo con un valor".

El actual mandatario madridista tampoco quiso dar nombres sobre posibles fichajes como sí ha hecho su rival. "En el Madrid siempre jugarán los mejores mientras esté yo, y ficharemos a quien necesitemos para el año que viene", se limitó a decir.

"Estos han venido a a por el Real Madrid"

Precisamente Florentino Pérez concedió previamente una entrevista a 'La Razón' en la que habló sobre su candidatura y criticó la del rival, aunque en ningún momento citó a Enrique Riquelme: "Sus propuestas son la ruina. Mienten. Estos han venido a por el Real Madrid. Nada más".

Florentino enmarcó la actual campaña en una lucha por el control del club y vinculó a la candidatura opositora con etapas pasadas de la entidad: "Ahora no puedo consentir que otra vez los mismos de aquella época siniestra se apoderen de nuevo del club. Son las mismas personas: los hijos, los amigos, los hermanos. Es un movimiento para hacerse con el Real Madrid, para quedárselo".

Además, este mismo lunes su equipo de campaña ha vuelto a sorprender con un 'golpe' maestro colocando otra de sus conocidas lonas en las calles madrileñas. Esta vez Florentino ha presumido de los grandes fichajes que ha realizado a lo largo de sus años como presidente colocando una lona gigante entre las calles José Abascal y Ponzano.

Otra lona gigante con todos los galácticos

Entre algunos de los nombres 'galácticos' se encuentran Figo, Ronaldo, Zidane, Beckham, Cristiano, Kaká, Bale, Modric, Ramos, Kroos, Vinicius, Courtois... e incluso algunos tan recientes como Mbappé y Bellingham. Precisamente el 26 de mayo colocó otra al lado del Santiago Bernabéu en la que se mostraban muestran las siete Champions que se han conseguido bajo su mandato

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