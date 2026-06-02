Al menos diez muertos y decenas de heridos en un ataque ruso con misiles balísticos contra varias ciudades de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ya había advertido que se esperaba una noche de intensos ataques rusos. Y ha ocurrido, Rusia ha ejecutado una ofensiva a gran escala contra varias ciudades del país, entre ellas Kiev, Dnipro y Járkov.

Según las autoridades ucranianas, el ataque incluyó al menos 20 misiles balísticos, además de drones, y obligó a miles de personas a refugiarse durante la noche en estaciones de metro y otros espacios seguros. El balance provisional deja al menos diez personas fallecidas y cerca de 90 heridos.

En Kiev se registraron cuatro muertos y 51 heridos, entre ellos tres menores. El alcalde, Vitali Klitschko, informó de que 35 personas tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar. Los bombardeos provocaron daños materiales, incluyendo al menos 14 incendios en edificios y varios vehículos destruidos. Los equipos de emergencia continúan trabajando para atender a los afectados y controlar las consecuencias del ataque.

En la ciudad de Dnipro, los bombardeos causaron cinco fallecidos y 25 heridos, entre ellos una adolescente de 13 años y varias personas en estado grave, según el gobernador regional, Oleksandr Ganzha. En la misma región, un ataque en Kamianske dejó además tres personas heridas.

Por su parte, en Járkov se reportaron impactos de drones de tipo Shahed, de fabricación iraní, junto con el lanzamiento de misiles. El alcalde, Igor Terejov, confirmó que al menos diez personas resultaron heridas, incluido un niño. En total, la ciudad fue atacada con quince drones y dos misiles, que impactaron en distintos puntos de la urbe.

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