Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

RUSIA

Al menos diez muertos y decenas de heridos en un ataque ruso con misiles balísticos contra varias ciudades de Ucrania

Las ciudades de Kiev, Dnipro y Járkov han sido bombardeadas por Rusia.

Antena3 Noticias

RUSIA | Antena3 Noticias

Publicidad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ya había advertido que se esperaba una noche de intensos ataques rusos. Y ha ocurrido, Rusia ha ejecutado una ofensiva a gran escala contra varias ciudades del país, entre ellas Kiev, Dnipro y Járkov.

Según las autoridades ucranianas, el ataque incluyó al menos 20 misiles balísticos, además de drones, y obligó a miles de personas a refugiarse durante la noche en estaciones de metro y otros espacios seguros. El balance provisional deja al menos diez personas fallecidas y cerca de 90 heridos.

En Kiev se registraron cuatro muertos y 51 heridos, entre ellos tres menores. El alcalde, Vitali Klitschko, informó de que 35 personas tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar. Los bombardeos provocaron daños materiales, incluyendo al menos 14 incendios en edificios y varios vehículos destruidos. Los equipos de emergencia continúan trabajando para atender a los afectados y controlar las consecuencias del ataque.

En la ciudad de Dnipro, los bombardeos causaron cinco fallecidos y 25 heridos, entre ellos una adolescente de 13 años y varias personas en estado grave, según el gobernador regional, Oleksandr Ganzha. En la misma región, un ataque en Kamianske dejó además tres personas heridas.

Por su parte, en Járkov se reportaron impactos de drones de tipo Shahed, de fabricación iraní, junto con el lanzamiento de misiles. El alcalde, Igor Terejov, confirmó que al menos diez personas resultaron heridas, incluido un niño. En total, la ciudad fue atacada con quince drones y dos misiles, que impactaron en distintos puntos de la urbe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La eterna juventud de Putin: la obsesión del Kremlin por frenar el envejecimiento

Putin en el gimnasio

Publicidad

Mundo

Imagen de una cinta de la policía de Estados Unidos

Un hombre mata a seis personas en un tiroteo "con vínculo doméstico" y después se suicida

Antena3 Noticias

Al menos diez muertos y decenas de heridos en un ataque ruso con misiles balísticos contra varias ciudades de Ucrania

Imagen de un ataque israelí en el sur del Líbano

Trump anuncia que Israel frenará su ofensiva en Líbano y que Hezbolá detendrá los ataques

Imagen del momento en el que el set del streamer Carter Efe sale ardiendo
Redes sociales

Arde el set de un streamer en pleno directo tras intentar un "truco" con el fuego

El presidente de EEUU, Donald Trump
Guerra Irán

Trump pide calma mientras escala la tensión en Oriente Medio

Ursula von der Leyen
Comercio

La apuesta china por Marruecos pone a prueba la estrategia industrial europea

Bruselas teme que las fábricas chinas instaladas en el país magrebí se conviertan en una vía para esquivar las barreras comerciales impuestas por la UE.

Imagen de archivo de un policía de Indonesia
INDONESIA

Cinco muertos por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

La isla de Biak, donde detonó la bomba, sirvió de base aérea para las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

La imagen de 'las canicas' que provocó la polémica

Muere un niño de ocho años tras atragantarse con una canica de vidrio

La misteriosa muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años

La misteriosa muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años

EuropaPress_7416328_february_12_2026_medellin_antioquia_colombia_colombian_presidential

El ultraderechista De la Espriella gana la primera vuelta de las elecciones en Colombia y Petro dice no aceptar los resultados

Publicidad