El Real Madrid despide a Xabi Alonso: "Se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador"

El club blanco cesa a Xabi Alonso de forma inesperada un día después de la final de la Supercopa de España. Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid.

Xabi Alonso y Florentino P&eacute;rez tras la final de la Supercopa de Espa&ntilde;a

Xabi Alonso y Florentino Pérez tras la final de la Supercopa de EspañaReuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El Real Madrid ha anunciado este lunes el cese de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión que llega horas después de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Álvaro Arbeloa pasa a ser el nuevo entrenador del club blanco en sustitución del tolosarra.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

En un segundo comunicado, ocho minutos después de anunciar el cese de Xabi Alonso, el Real Madrid ha confirmado que Álvaro Arbeloa se hace cargo del banquillo en sustitución de Xabi Alonso.

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", señala el club blanco en un segundo comunicado.

