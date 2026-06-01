Los dorsales de España para el Mundial 2026: Lamine Yamal con el 19, Gavi con el 9...

¡Ya hay dorsales para los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para acudir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026! La Real Federación Española de Fútbol ha desvelado el número que lucirá cada internacional en la próxima Copa del Mundo, con Lamine Yamal manteniendo el 19 y Gavi con el 9...

Marc Pubill, que se estrena con la Absoluta, lucirá el dorsal 2, mientras que Borja Iglesias pasa a tener el 26. Pedri, el encargado de llevar el timón de la selección española en ataque, portará el número 20 y Unai Simón el 23. Joan García llevará el número 13, el dorsal de Alex Remiro.

Los 26 dorsales de España en el Mundial 2026

1. David Raya

2. Marc Pubill

3. Alejandro Grimaldo

4. Eric García

5. Marcos Llorente

6. Mikel Merino

7. Ferran Torres

8. Fabián Ruiz

9. Gavi

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pedro Porro

13. Joan García

14. Aymeric Laporte

15. Álex Baena

16. Rodrigo Hernández

17. Nico Williams

18. Martín Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Pedri

21. Mikel Oyarzabal

22. Pau Cubarsí

23. Unai Simón

24. Marc Cucurella

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias

Fechas de España en el Mundial 2026

La selección española de fútbol jugará dos amistosos antes del debut mundialista ante Cabo Verde, el próximo 15 de junio. El primer partido de preparación será en Riazor el jueves 4 de junio contra Irak y, cinco días después, el 9 de junio, la actual campeona de Europa se medirá a Perú en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad mexicana de Puebla.

El primer partido de España en el Mundial será el 15 de junio ante Cabo Verde, a las 18:00 horas (horario peninsular). El segundo partido será ante Arabia Saudí el domingo 21 de junio, y la fase de grupos la cerrará ante Uruguay el sábado 27 de junio en Guadalajara.

Lista de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Alex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.