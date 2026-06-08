Calendario completo del Mundial 2026: sedes, fechas y horarios de los 104 partidos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está a la vuelta de la esquina y el planeta fútbol y todos los aficionados al deporte rey ya se preparan para un mes apasionante en el que se van a disputar 104 partidos para dirimir qué país reina en el fútbol mundial durante los próximos cuatro años. Argentina, actual campeona, acude a la cita con la intención de retener la corona que logró hace cuatro años en Qatar en aquella legendaria final ante Francia.

El Mundial 2026 contará por primera vez con 48 selecciones clasificadas para la fase final, repartidos en 12 grupos. Italia (4) será el único campeón que no estará en la cita mundialista, que sí contará con los otros siete campeones del mundo: Brasil (5), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1).

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Grupo B: Canadá, Bosnia Herzegovina, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Las 16 sedes del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contará con 16 sedes repartidas entre los tres países anfitriones.

Canadá contará con dos estadios: BMO Field Stadium de Toronto y BC Place Stadium de Vancouver.

México aporta tres sedes a la Copa del Mundo 2026: Estadio Jalisco de Guadalajara, Estadio Azteca de Ciudad de México y Estadio BBVA de Monterrey.

Estados Unidos será el país con más sedes, un total de once: MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lumen Field, Levi's Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Hard Rock Stadium, Lincoln Financial Field, NRG Stadium, SoFi Stadium, Allegiant Stadium y 49ers Stadium.

Calendario completo del del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Este es el calendario de la Copa del Mundo y las fechas de los 104 partidos:

Calendario fase grupos Mundial 2026

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 - República de Corea vs República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 - Canadá vs Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium

21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium

00:00 - Australia vs Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium

16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

22:00 - Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 - Irak vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

13:00 - Portugal vs RD de Congo – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 - República Checa vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 - Suiza vs Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium

18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

00:00 - Turquía vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

13:00 - Países Bajos vs Suecia – Grupo F - Houston Stadium

16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium

17:00 - Francia vs Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium

20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Colombia vs RD de Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 - Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium

18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium

18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

21:00 - República Checa vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 - Japón vs Suecia – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 - Turquía vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium

22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 - Senegal vs Irak – Grupo I - Toronto Stadium

20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium

20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 - RD de Congo vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

Calendario de las eliminatorias del Mundial 2026

- Partidos de dieciseisavos de final:

2ºA vs 2ºB | domingo 28 junio 21:00 horas

1ºC vs 2ºF | lunes 29 de junio 19:00 horas

1ºE vs 3ºA/3ºB/3ºC/3ºD/3ºF | lunes 29 de junio 22:30 horas

1ºF vs 2ºC | martes 30 de junio 03:00 horas

2ºE vs 2ºI | martes 30 de junio 19:00 horas

1ºI vs 3ºC/3ºD/3ºF/3ºG/3ºH | martes 30 de junio 23:00 horas

1ºA vs 3ºC/3ºE/3ºF/3ºH/3ºI | miércoles 1 de julio 03:00 horas

1ºL vs 3ºE/3ºH/3ºI/3ºJ/3ºK | miércoles 1 de julio 18:00 horas

1ºG vs 3ºA/3ºE/3ºH/3ºI/3ºJ | miércoles 1 de julio 22:00 horas

1ºD vs 3ºB/3ºE/3ºF/3ºI/3ºJ | jueves 2 de julio 02:00 horas

1ºH vs 2ºJ | jueves 2 de julio 21:00 horas

2ºK vs 2ºL | viernes 3 de julio 1:00 horas

1ºB vs 3ºE/3ºF/3ºG/3ºI/3ºJ | viernes 3 de julio 5:00 horas

2ºD vs 2ºG | viernes 3 de julio 20:00 horas

1ºJ vs 2ºH | sábado 4 de julio 00:00 horas

1ºK vs 3ºD/3ºE/3ºI/3ºJ/3ºL | sábado 4 de julio 3:30 horas

- Octavos de final:

W73 vs W75 | sábado 4 de julio 19:00 horas

W74 vs W77 | sábado 4 de julio 23:00 horas

W76 VS W78 | domingo 5 de julio 22:00 horas

W79 vs W80 | lunes 6 de julio 02:00 horas

W83 vs W84 | lunes 6 de julio 21:00 horas

W81 vs W82 | martes 7 de julio 02:00 horas

W86 vs W88 | martes 7 de julio 18:00 horas

W85 vs W87 | martes 7 de julio 22:00 horas

- Cuartos de final:

W89 vs W90 | jueves 9 de julio 22:00 horas

W93 vs W94 | viernes 10 de julio 21:00 horas

W91 vs W92 | sábado 11 de julio 23:00 horas

W95 vs W96 | domingo 12 de julio 03:00 horas

- Semifinales:

W97 vs W98 | martes 14 de julio 21:00 horas

W99 vs W100 | miércoles 15 de julio 21:00 horas

- Final por el tercer puesto:

L101 vs L102 | sábado 18 de julio 23:00 horas

- Final:

W101 vs W102 | domingo 19 de julio 21:00 horas