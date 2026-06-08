Mundial 2026
Calendario completo del Mundial 2026: sedes, fechas y horarios de los 104 partidos
Consulta las fechas, el calendario, las 16 sedes y los horarios de los 104 partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está a la vuelta de la esquina y el planeta fútbol y todos los aficionados al deporte rey ya se preparan para un mes apasionante en el que se van a disputar 104 partidos para dirimir qué país reina en el fútbol mundial durante los próximos cuatro años. Argentina, actual campeona, acude a la cita con la intención de retener la corona que logró hace cuatro años en Qatar en aquella legendaria final ante Francia.
El Mundial 2026 contará por primera vez con 48 selecciones clasificadas para la fase final, repartidos en 12 grupos. Italia (4) será el único campeón que no estará en la cita mundialista, que sí contará con los otros siete campeones del mundo: Brasil (5), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1).
Los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Grupo B: Canadá, Bosnia Herzegovina, Qatar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Las 16 sedes del Mundial 2026
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contará con 16 sedes repartidas entre los tres países anfitriones.
Canadá contará con dos estadios: BMO Field Stadium de Toronto y BC Place Stadium de Vancouver.
México aporta tres sedes a la Copa del Mundo 2026: Estadio Jalisco de Guadalajara, Estadio Azteca de Ciudad de México y Estadio BBVA de Monterrey.
Estados Unidos será el país con más sedes, un total de once: MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lumen Field, Levi's Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Hard Rock Stadium, Lincoln Financial Field, NRG Stadium, SoFi Stadium, Allegiant Stadium y 49ers Stadium.
Calendario completo del del Mundial 2026
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Este es el calendario de la Copa del Mundo y las fechas de los 104 partidos:
Calendario fase grupos Mundial 2026
Jueves, 11 de junio 2026
15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
22:00 - República de Corea vs República Checa - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
15:00 - Canadá vs Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium
00:00 - Australia vs Turquía - Grupo D - BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium
16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
19:00 - Costa del Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
22:00 - Suecia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
18:00 - Irak vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium
21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
13:00 - Portugal vs RD de Congo – Grupo K - Houston Stadium
16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
12:00 - República Checa vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
15:00 - Suiza vs Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium
18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver
21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium
18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
00:00 - Turquía vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
13:00 - Países Bajos vs Suecia – Grupo F - Houston Stadium
16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium
17:00 - Francia vs Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium
20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium
19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
22:00 - Colombia vs RD de Congo – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
15:00 - Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium
18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium
18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
21:00 - República Checa vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
19:00 - Japón vs Suecia – Grupo F - Dallas Stadium
19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
22:00 - Turquía vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium
22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium
15:00 - Senegal vs Irak – Grupo I - Toronto Stadium
20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium
23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
19:30 - RD de Congo vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
Calendario de las eliminatorias del Mundial 2026
- Partidos de dieciseisavos de final:
2ºA vs 2ºB | domingo 28 junio 21:00 horas
1ºC vs 2ºF | lunes 29 de junio 19:00 horas
1ºE vs 3ºA/3ºB/3ºC/3ºD/3ºF | lunes 29 de junio 22:30 horas
1ºF vs 2ºC | martes 30 de junio 03:00 horas
2ºE vs 2ºI | martes 30 de junio 19:00 horas
1ºI vs 3ºC/3ºD/3ºF/3ºG/3ºH | martes 30 de junio 23:00 horas
1ºA vs 3ºC/3ºE/3ºF/3ºH/3ºI | miércoles 1 de julio 03:00 horas
1ºL vs 3ºE/3ºH/3ºI/3ºJ/3ºK | miércoles 1 de julio 18:00 horas
1ºG vs 3ºA/3ºE/3ºH/3ºI/3ºJ | miércoles 1 de julio 22:00 horas
1ºD vs 3ºB/3ºE/3ºF/3ºI/3ºJ | jueves 2 de julio 02:00 horas
1ºH vs 2ºJ | jueves 2 de julio 21:00 horas
2ºK vs 2ºL | viernes 3 de julio 1:00 horas
1ºB vs 3ºE/3ºF/3ºG/3ºI/3ºJ | viernes 3 de julio 5:00 horas
2ºD vs 2ºG | viernes 3 de julio 20:00 horas
1ºJ vs 2ºH | sábado 4 de julio 00:00 horas
1ºK vs 3ºD/3ºE/3ºI/3ºJ/3ºL | sábado 4 de julio 3:30 horas
- Octavos de final:
W73 vs W75 | sábado 4 de julio 19:00 horas
W74 vs W77 | sábado 4 de julio 23:00 horas
W76 VS W78 | domingo 5 de julio 22:00 horas
W79 vs W80 | lunes 6 de julio 02:00 horas
W83 vs W84 | lunes 6 de julio 21:00 horas
W81 vs W82 | martes 7 de julio 02:00 horas
W86 vs W88 | martes 7 de julio 18:00 horas
W85 vs W87 | martes 7 de julio 22:00 horas
- Cuartos de final:
W89 vs W90 | jueves 9 de julio 22:00 horas
W93 vs W94 | viernes 10 de julio 21:00 horas
W91 vs W92 | sábado 11 de julio 23:00 horas
W95 vs W96 | domingo 12 de julio 03:00 horas
- Semifinales:
W97 vs W98 | martes 14 de julio 21:00 horas
W99 vs W100 | miércoles 15 de julio 21:00 horas
- Final por el tercer puesto:
L101 vs L102 | sábado 18 de julio 23:00 horas
- Final:
W101 vs W102 | domingo 19 de julio 21:00 horas
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