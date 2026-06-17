Portugal vs RD Congo: horario del debut de la selección portuguesa en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia su sexta Copa del Mundo. El delantero portugués participará previsiblemente en su último Mundial con el objetivo de agrandar su leyenda: si ya es el único jugador que ha logrado marcar gol en cinco ediciones distintas del Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), este 2026 pretende incrementar esa marca. La primera oportunidad para lograrlo será ante la selección congoleña, contra quien Portugal iniciará su andadura competitiva.

¿Cuándo se juega el Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026?

Los Leopardos hicieron historia con su clasificación al vencer a Camerún y Nigeria, y eliminar a Jamaica en el repechaje internacional. Este 2026 regresan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una ausencia de 52 años (ya que en el Mundial de 1974 jugaron con el nombre de Zaire) capitaneados por Yoane Wissa, delantero del Newcastle y Chancel Mbemba defensa del Lille.

El Portugal vs RD Congo forma parte de la primera jornada del grupo K que se disputa el miércoles 17 de junio a las 19:00 (horario peninsular en España).

NRG Stadium, sede de la Copa América Centenario

El NRG Stadium es el estadio de los Houston Texans de la National Football League, pero no solo eso: estas instalaciones han acogido conciertos multitudinarios de Ariana Grande, Metallica o U2, ha sido sede de la Copa América Centenario y de varias ediciones de la Concacaf, siendo la más reciente, la Copa de Oro de la Concacaf 2025. Con una capacidad de 72 220 espectadores, acogerá 5 partidos de la fase de grupos, un encuentro de dieciseisavos y otro de octavos.

Portugal vs RD Congo, despedida de Cristiano e ilusión congoleña

Vitinha y João Neves del Saint-Germain y el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, forman junto con Cristiano Ronaldo un equipo sólido que da a Portugal opciones reales de avanzar en el torneo.

RD Congo llegan al Mundial de la FIFA con la ilusión de los que no tienen nada que demostrar. El combinado entrenado Sébastien Desabre parte con los deberes hechos al haber logrado clasificarse y ahora sus objetivos pasan por realizar un buen papel en el torneo.

Portugal debutará en el Mundial 2026 ante RD Congo en un encuentro marcado por la posible despedida del Mundial de Cristiano Ronaldo y el regreso histórico del combinado congoleño tras 52 años. El encuentro, que se disputará el 17 de junio en el NRG Stadium, reunirá a una Portugal sólida y aspirante a avanzar con firmeza, frente a una RD Congo que llega con ilusión y sin presión tras una clasificación memorable.

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