Francia vs Senegal: horario del debut de la selección francesa en el Mundial 2026

La vigente potencia europea debutará frente a Senegal en un duelo que inevitablemente recuerda a uno de los mayores golpes de la historia reciente de los mundiales.

Más de dos décadas después de aquel inesperado triunfo senegalés en Corea y Japón 2002, ambas selecciones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. Esta vez, el escenario será Estados Unidos y el contexto completamente diferente, aunque el recuerdo de aquella noche histórica sigue muy presente en el imaginario del fútbol internacional.

Francia llega nuevamente como una de las grandes candidatas al título, pero el estreno no será sencillo. Senegal ha consolidado en los últimos años una generación competitiva y con experiencia internacional, capaz de competir de tú a tú ante cualquier selección.

Cuándo se juega el Francia vs Senegal del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Senegal correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026 se disputará el martes 16 de junio de 2026.

El partido tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los grandes escenarios del torneo y habitual sede de eventos deportivos de primer nivel en Estados Unidos.

El choque supondrá el estreno de ambas selecciones en un grupo considerado por muchos como uno de los más exigentes del campeonato. Francia comparte grupo con Senegal, Noruega e Irak, una combinación de estilos muy distintos que obligará a los favoritos a mantener máxima regularidad desde el primer día.

En este tipo de torneos, el debut suele tener un peso psicológico enorme. Empezar con victoria puede marcar el ritmo competitivo de toda la fase de grupos, mientras que un tropiezo obliga rápidamente a hacer cuentas.

Horario del partido entre Francia y Senegal

El partido comenzará a las 21:00 horas en España peninsular en el estadio MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El MetLife Stadium será además uno de los recintos más importantes del Mundial 2026. Inaugurado en 2010 y con capacidad para más de 80.000 espectadores, es la casa habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

No será la primera gran cita futbolística que albergue este estadio. En los últimos años ha recibido partidos internacionales, finales continentales y encuentros amistosos de primer nivel, consolidándose como uno de los grandes escenarios deportivos de Norteamérica.

El recuerdo imborrable de 2002 entre Francia y Senegal

Es imposible hablar de este partido sin mirar hacia atrás. El único antecedente oficial entre ambas selecciones sigue siendo uno de los resultados más sorprendentes de la historia de los mundiales.

El 31 de mayo de 2002, Senegal derrotó 0-1 a Francia en el partido inaugural del Mundial de Corea y Japón gracias a un histórico gol de Papa Bouba Diop. Aquella victoria tuvo un enorme impacto internacional, no solo porque Francia era la vigente campeona del mundo, sino porque Senegal disputaba entonces su primera Copa del Mundo.

Ese triunfo marcó para siempre la historia del fútbol senegalés. El equipo africano alcanzó posteriormente los cuartos de final en aquel torneo, firmando la mejor participación mundialista de su historia.

Ahora, 24 años después, el contexto es muy distinto. Francia vuelve a presentarse con una plantilla repleta de talento y experiencia internacional, mientras que Senegal llega consolidada como una de las selecciones africanas más competitivas de la última década.

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