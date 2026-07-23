Rosalía pide perdón a Argentina tras compartir un vídeo sobre la final del Mundial: "Mala mía"

Rosalía se ha visto envuelta en una polémica en Argentina a pocos días de comenzar su gira por Buenos Aires. La cantante catalana ha pedido disculpas públicamente después de compartir en TikTok un vídeo de la actriz e influencer Mia Khalifa que hacía referencia a la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial de 2026.

La publicación se produjo apenas un día después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no tardó en generar numerosas reacciones entre los aficionados argentinos.

El vídeo que desató la polémica

El vídeo compartido por Rosalía mostraba a Mia Khalifa mientras sonaba 'La Perla', uno de los temas de la artista española.

Junto a las imágenes aparecía la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la derrota de Argentina frente a España.

Mientras se reproducía el vídeo podían escucharse los versos de la canción: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

La publicación ha provocado una oleada de críticas en redes sociales por parte de numerosos seguidores argentinos.

Rosalía elimina el contenido y se disculpa

Tras la repercusión, tanto Rosalía como Mia Khalifa eliminaron la publicación de sus respectivas cuentas.

Horas después, la cantante quiso aclarar lo ocurrido mediante una historia publicada en Instagram: "Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la artista junto a varios emojis de llanto y una bandera de Argentina.

Con ese mensaje, Rosalía aseguró que compartió el vídeo por la presencia de su canción y no por el texto que acompañaba la publicación.

Antes de sus conciertos en Buenos Aires

La controversia se produce apenas unos días antes del inicio de la gira de Rosalía por la capital argentina. La artista tiene previsto ofrecer cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, los próximos 1, 2, 4 y 6 de agosto, dentro de su gira internacional LUX.

Tras la polémica, algunos seguidores expresaron en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas para los conciertos, mientras que otros defendieron a la cantante y consideraron que compartió el vídeo sin reparar en el mensaje que contenía.

Rosalía mantiene una estrecha relación con el público argentino. En noviembre de 2025 visitó Buenos Aires de forma privada, donde asistió a un concierto de la banda emergente Cindy Cats y participó en un conocido canal de streaming del país.

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