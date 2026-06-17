Mundial 2026: Erling Haaland comanda la goleada (1-4) de Noruega ante Irak

Se esperaba mucho de Noruega en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en su estreno cumplió con las expectativas anotando cuatro goles ante Irak (1-4), con doblete incluido de Erling Haaland. El delantero del Manchester City anotó los dos primeros goles del conjunto dirigido por Ståle Solbakken en el duelo jugado en el Gillette Stadium de Massachusetts (Boston).

El regreso de Noruega a una Copa del Mundo 28 años después, desde Francia 1998, no pudo ser más positivo: goleada, tres puntos y doblete de su estrella. Todo apunta a que Noruega y Francia pelearán por el liderato del Grupo I, ambos equipos se medirán en la tercera jornada en el Gillette Stadium de Massachusetts el próximo 267 de junio.

Irak, que fue el último de los 48 clasificados para este Mundial, sorprendió de inicio a los noruegos, con ocasiones y una intensidad que puso en aprietos a los nórdicos. El 0-0 se mantuvo hasta la pausa de hidratación, que rompió en pedazos el partido en Boston.

Al reiniciar el juego, Erling Haaland, quién sino, puso el 0-1 para Noruega. El primer gol nació en los pies de Alexander Sorloth, en apenas unos toques pasó de Antonio Nusa a David Wolfe, que puso un centro raso al área pequeña para Haaland. El '9' del Manchester City se lanzó para alcanzar un balón que no era cómodo ni limpio, estirándose para marcar el primer gol de Noruega en su regreso a un Mundial desde 1998.

Irak empató el partido de forma momentánea con un remate impecable de cabeza de Aymen Hussein, elevándose por encima de la defensa noruega.

Poco le duró la alegría al conjunto iraquí. Haaland presionó con fe un balón hacia el portero de Irak y anotó el 2-1 con algo de fortuna tras el intentó de despeje de Jalal Hassan.

Irak no bajó los brazos en busca del empate y, todavía antes del descanso, Ali Al-Hamadi se quedó solo ante Orjan Nyland con la pierna cargada, pero el central Kristoffer Ajer apareció de la nada con una barrida salvadora para evitar el gol.

Noruega sentenció a Irak a balón parado, desde el córner. Haaland iba en busca del 'hat-trick', pero fue el recién ingresado Leo Ostigard quién anotó el tercero de los nórdicos. El cuarto y definitivo gol llegó en el minuto 96m, un tanto en propio puerta de Hussein.

Boston fue una fiesta vikinga, con las gradas del estadio de los New England Patriots repletas de aficionados noruegos que imitaban el gesto de remar en un ambiente intimidante para el rival y una selección muy a tener en cuenta.