Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Mundial 2026: Erling Haaland comanda la goleada (1-4) de Noruega ante Irak

El delantero noruego anoto dos goles para cimentar la primera victoria de Noruega en el Mundial 2026.

Erling Haaland celebra un gol ante Irak

Erling Haaland celebra un gol ante Irak Reuters

Publicidad

Se esperaba mucho de Noruega en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en su estreno cumplió con las expectativas anotando cuatro goles ante Irak (1-4), con doblete incluido de Erling Haaland. El delantero del Manchester City anotó los dos primeros goles del conjunto dirigido por Ståle Solbakken en el duelo jugado en el Gillette Stadium de Massachusetts (Boston).

El regreso de Noruega a una Copa del Mundo 28 años después, desde Francia 1998, no pudo ser más positivo: goleada, tres puntos y doblete de su estrella. Todo apunta a que Noruega y Francia pelearán por el liderato del Grupo I, ambos equipos se medirán en la tercera jornada en el Gillette Stadium de Massachusetts el próximo 267 de junio.

Irak, que fue el último de los 48 clasificados para este Mundial, sorprendió de inicio a los noruegos, con ocasiones y una intensidad que puso en aprietos a los nórdicos. El 0-0 se mantuvo hasta la pausa de hidratación, que rompió en pedazos el partido en Boston.

Al reiniciar el juego, Erling Haaland, quién sino, puso el 0-1 para Noruega. El primer gol nació en los pies de Alexander Sorloth, en apenas unos toques pasó de Antonio Nusa a David Wolfe, que puso un centro raso al área pequeña para Haaland. El '9' del Manchester City se lanzó para alcanzar un balón que no era cómodo ni limpio, estirándose para marcar el primer gol de Noruega en su regreso a un Mundial desde 1998.

Irak empató el partido de forma momentánea con un remate impecable de cabeza de Aymen Hussein, elevándose por encima de la defensa noruega.

Poco le duró la alegría al conjunto iraquí. Haaland presionó con fe un balón hacia el portero de Irak y anotó el 2-1 con algo de fortuna tras el intentó de despeje de Jalal Hassan.

Irak no bajó los brazos en busca del empate y, todavía antes del descanso, Ali Al-Hamadi se quedó solo ante Orjan Nyland con la pierna cargada, pero el central Kristoffer Ajer apareció de la nada con una barrida salvadora para evitar el gol.

Noruega sentenció a Irak a balón parado, desde el córner. Haaland iba en busca del 'hat-trick', pero fue el recién ingresado Leo Ostigard quién anotó el tercero de los nórdicos. El cuarto y definitivo gol llegó en el minuto 96m, un tanto en propio puerta de Hussein.

Boston fue una fiesta vikinga, con las gradas del estadio de los New England Patriots repletas de aficionados noruegos que imitaban el gesto de remar en un ambiente intimidante para el rival y una selección muy a tener en cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El mensaje de Lamine Yamal tras el decepcionante empate ante Cabo Verde: "Saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis"

Lamine Yamal abandona el Mercedes-Benz Stadium tras el empate ante Cabo Verde

Publicidad

Deportes

Erling Haaland celebra un gol ante Irak

Mundial 2026: Erling Haaland comanda la goleada (1-4) de Noruega ante Irak

Harry Kane en un partido de la selección inglesa

Inglaterra vs Croacia: horario del debut de la selección inglesa en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Diogo Jota durante un partido con Portugal

Portugal vs RD Congo: horario del debut de la selección portuguesa en el Mundial 2026

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal
Selección española

Las 5 decisiones que señalan a De la Fuente tras el tropiezo de España ante Cabo Verde

El portero Vozinha tras su actuación ante España
Cabo Verde

Vozinha, portero de Cabo Verde, explota en redes sociales tras brillar contra España

La corredora de montaña Megan Kimmel
Skyrunning

Muere Megan Kimmel, leyenda del trail running, a los 45 años

La muerte de la estadounidense, que conquistó la Transvulcania en 2019, ha conmocionado a los corredores de montaña.

Madring inaugura su nueva pista de F1 y la bandera de España más grande del mundo
Fórmula 1

Madring inaugura su nueva pista de F1 y la bandera de España más grande del mundo

Madring ya es una realidad: Carlos Sainz descubre el circuito semiurbano del nuevo GP de España en Madrid.

La IA sigue eligiendo a España como favorita

¿La IA mantiene a España como favorita al Mundial 2026 pese al tropiezo ante Cabo Verde?

Marc Cucurella, en el partido ante Cabo Verde

Los estrenos de España en los Mundiales: una serie de derrotas y tropiezos

Carlos Alcaraz celebra un punto en el ATP de Doha

Semana clave para saber cuándo podría Alcaraz volver a las pistas: los tres posibles escenarios para su vuelta

Publicidad