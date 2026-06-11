El cuadro final del Mundial 2026: así serían los posibles cruces y rivales de España

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cita más esperada del deporte rey y en la que 48 selecciones pelearán por llegar a la gran final del próximo 19 de julio en Nueva York. Argentina defiende la corona que logró en el Mundial de Qatar, mientras que la selección española de fútbol afronta el reto de sumar su segunda estrella, tras la histórica victoria en el Mundial de Sudáfrica 2010. Han pasado 16 años de la primera y única Copa del Mundo ganada por el fútbol español y los de Luis de la Fuente desembarcan como una de las grandes favoritas, tras 30 partidos y dos años sin perder, y después de haberse coronado de forma brillante hace dos años en la Eurocopa de Alemania.

España está encuadrada en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. El debut de la selección española de fútbol será el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (horario peninsular) ante Cabo Verde; el segundo partido de la fase de grupos se jugará el domingo 21 de junio a las 18:00 horas (horario peninsular) ante Arabia Saudí; y la fase de grupos se cerrará en la madrugada del sábado 27 de junio (02:00 horas) frente a Uruguay.

A partir de ahí, siempre confiando en el buen hacer de la España de Luis de la Fuente, comenzarán la fase final, en el Mundial 2026 con una ronda más, la de dieciseisavos de final. Para ser campeón habrá que superar seis eliminatorias, incluida la final, y España sabe seguro que si queda primera o segunda de su grupo se cruzará en los 1/16 de final con el primero o segundo del Grupo J (Argentina, Argelia, Austria y Jordania). El cruce es peligroso teniendo en cuenta que cualquier desliz puede abocar a un duelo contra la Argentina de Leo Messi. La única forma de evitar ese cruce es que España y Argentina queden en la misma posición en sus respectivos grupos.

Pero si, por ejemplo, España finaliza segunda y Argentina primera, o al revés -España queda primera y Argentina, segunda-, habría un duelo entre la actual campeona de Europa y del Mundo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El camino de España, por tanto, puede variar mucho en función de su posición final en el Grupo H. Si la selección española de fútbol finaliza primera de su grupo jugaría los 1/16 de final el jueves 2 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles ante el segundo clasificados del Grupo J.

En cambio, si España finaliza segunda del Grupo H se enfrentaría al primer clasificado del Grupo J el sábado 4 de julio (00:00 horas) en Miami. Sobre el papel, los dos rivales más factibles u para España en los 1/16 de final del Mundial 2026 serán Argentina o Austria, las dos selecciones que apuntan a ocupar los dos primeros puestos del Grupo J.

A partir de aquí, hay dos posibles caminos para España en función de su posición en el Grupo H.

Si España finaliza primera de su grupo iría por la parte izquierda del cuadro, midiéndose contra el segundo del Grupo J en 1/16 de final (probablemente Austria) y, de superar esa eliminatoria, le esperarían unos posibles octavos de final ante el ganador del segundo del Grupo K (Portugal, Colombia, Congo y Uzbekistán) ante el segundo del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá). De esta forma, el posible rival en la ronda de octavos de final, yendo por el lado izquierdo del cuadro, podría ser Portugal, Colombia, Inglaterra o Croacia).

Si España va por el lado izquierdo del cuadro, muy probable contando con que quede primera de su grupo, podría cruzarse en una hipotéticos cuartos de final contra los primeros de los Grupos D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía) y G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda), es decir, un rival bastante asequible. En una hipotéticas semifinales, por el lado izquierdo del cuadro, a España le esperaría un hipotético duelo ante la campeona del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez), Grupo I (Francia, Senegal, Iraq y Noruega) o Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil o Ecuador). Lo más probable es que el rival fuera uno de estos cuatro países: Países Bajos, Francia o Alemania.

El cuadro final del Mundial 2026 | FIFA

En cambio, si España finaliza segunda de su grupo se cruzaría contra el primero del Grupo J, probablemente Argentina. De superar esa terrible eliminatoria de 1/16 de final, España, que iría por el ladro derecho del cuadro se mediría contra el ganador del segundo del Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía) frente al segundo del Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda). Es decir, España, si se cumplen los pronósticos de otros grupos u queda segunda del suyo, podría tener un cruce bomba contra Argentina en 1/16 de final, pero luego un duelo de octavos de final mucho más asequible que si fuera por el lado izquierdo del cuadro.

Si la selección española de fútbol va por el ladro derecho del cuadro, en cuartos de final se podría medir al primero del Grupo B (Canadá, Bosnia, Qatar o Suiza) o primero del Grupo K (Portugal, Congo, Uzbekistán o Colombia. De esta forma, el rival más probable en cuartos de final por el lado derecho del cuadro para España podría ser Portugal o Colombia. En unas hipotéticas semifinales, por el lado derecho del cuadro final, España podría cruzarse contra el primero de los Grupos C (Brasil, Marruecos, Haití y Escocia), A (México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa) o L (Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá). De esta forma, el posible rival en semifinales podría ser Brasil o Inglaterra por el lado derecho del cuadro.

Rivales de España en la fase de grupos

España vs Cabo Verde | 15 de junio 18:00 horas

España vs Arabia Saudí | 21 de junio 18:00 horas

Uruguay vs España | 27 de junio 02:00 horas

Posible cuadro final y potenciales rivales de España en el Mundial 2026

Lado izquierdo del cuadro (España queda primera de su grupo)

Dieciseisavos de final: Austria o Argentina | 2 de julio 21:00 horas

Octavos de final: Ante el segundo del Grupo K (Portugal, Colombia, Congo y Uzbekistán) o el segundo del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá) | 6 de julio 21:00 horas

Cuartos de final: Bélgica / Turquía | 10 de julio 21:00 horas

Semifinales: Países Bajos, Francia o Alemania | 14 de julio 21:00 horas

Lado derecho del cuadro (España queda segunda de su grupo)

Dieciseisavos de final: Austria o Argentina | 4 de julio 00:00 horas

Octavos de final: Ante el segundo del Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía) o el segundo del Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda) | 7 de julio 18:00

Cuartos de final: Portugal / Colombia | 12 de julio 03:00 horas

Semifinales: Brasil / Inglaterra | 15 de julio 21:00 horas