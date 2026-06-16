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Uruguay salva los muebles ante Arabia Saudí (1-1) y el Grupo H queda completamente abierto

Arabia Saudí se adelantó ante el combinado uruguayo con un gol de Al Amri y rozó la campanada hasta el tanto de Maxi Araújo en el minuto 80. Así queda el Grupo de España en el Mundial tras la primera jornada de la fase de grupos.

Maxi Araujo celebra su gol ante Arabia Saudí

Uruguay fiirma un empate ante Arabia Saudí (1-1) en su estreno en el Mundial 2026 | Antena 3 Noticias

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El decepcionante debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026, sin pasar del empate (0-0) ante Cabo Verde, quedo en parte neutralizado tras el empate que también firmaron Arabia Saudí y Uruguay (1-1), los otros rivales de los de Luis de la Fuente en el Grupo H. Tras la primera jornada, el grupo de España queda completamente abierto, con los cuatro equipos empatados a un punto.

Y es que Uruguay estuvo muy cerca de protagonizar un debut incluso peor que el de la selección española, tras rozar la derrota ante Arabia Saudí. El combinado de Georgios Donis rozó la sorpresa en el Miami Stadium, adelantándose en el marcador con un gol de Al Amri en el minuto 41 de la primera parte.

Uruguay trató de reaccionar tras el descenso, pero los de Marcelo Bielsa desaprovecharon tres ocasiones claras para logar el empate. La Celeste sí encontró el premio a su insistencia a diez minutos de final, cuando Maxi Araujo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais. Ya no se movería más el marcador en el Miami Stadium.

Máxima igualada en el Grupo H: cuádruple empate a un punto

Con este resultado, el Grupo H queda completamente abierto a falta de dos jornadas para el final. España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí suman un punto cada una y todo puede pasar en los dos partidos que restan.

La selección española de fútbol se la jugará el próximo domingo 21 de junio (18:00 horas) ante Arabia Saudí en el Mercedes- Benz Stadium, de Atlanta. Por su parte, Uruguay jugará ante Cabo Verde en el Miami Stadium.

En la tercera y última jornada, Uruguay y España se enfrentarán en la madrugada del sábado 27 de junio (02:00 horas) en el Estadio de Guadalajara (México); mientras que Arabia Saudí y Cabo Verde se medirán en el Houston Stadium.

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