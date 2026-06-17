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Inglaterra vs Croacia: horario del debut de la selección inglesa en el Mundial 2026

Inglaterra iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Croacia en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo L.

Harry Kane en un partido de la selección inglesa

Harry Kane aplaude a los aficionados de Inglaterra después del partido ante Estados Unidos EFE

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El combinado dirigido por Thomas Tuchel buscará comenzar con buen pie su camino hacia el título ante una selección croata que vuelve a presentarse como un rival de gran exigencia en los grandes torneos internacionales.

¿Cuándo se juega el Inglaterra vs Croacia en el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Croacia se disputará el miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Dallas (AT&T Stadium), en Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más modernos e impresionantes de Estados Unidos. Conocido durante años como la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, el estadio destaca por su arquitectura de vanguardia, su techo retráctil y una gigantesca pantalla de vídeo suspendida sobre el terreno de juego, considerada una de las más grandes del mundo.

El encuentro arrancará a las 22:00 horas en España y supondrá el estreno de ambas selecciones en la fase de grupos del campeonato, donde también comparten grupo con Ghana y Panamá.

Inglaterra y Croacia, dos selecciones con diferentes trayectorias

Inglaterra es una de las selecciones con más tradición del fútbol mundial, pero su palmarés en Mundiales es más modesto de lo que su nivel suele sugerir. Su gran logro sigue siendo el título de 1966, cuando fue anfitriona y ganó su único Mundial hasta la fecha.

Desde entonces, ha tenido actuaciones irregulares. Ha combinado buenos partidos con eliminaciones tempranas o cuartos de final. Sus mejores resultados recientes han sido el cuarto puesto en 1990 y la semifinal alcanzada en 2018. En general, es un equipo competitivo, con talento constante, pero que ha sufrido en momentos clave.

Por su parte, Croacia es una de las selecciones más impresionantes en relación a su tamaño. Debutó en Mundiales en 1998 y desde entonces ha construido una historia muy sólida. Su gran punto fuerte es la regularidad en los torneos importantes. Fue tercera en 1998, subcampeona en 2018 y volvió a ser tercera en 2022. Además, cuenta con una generación dorada liderada por figuras como Luka Modrić, que ha permitido a Croacia competir de tú a tú contra las grandes potencias.

Inglaterra vs Croacia: ¿quién ganará?

Según análisis y predicciones actuales:

  • Inglaterra

Es considerada una de las favoritas. Tiene una generación muy fuerte (Kane, Bellingham, Saka, etc.). Muchos pronósticos la colocan entre semifinales o finalistas. Algunas predicciones incluso la ven subcampeona o campeona potencial.

  • Croacia

Es un equipo muy competitivo en Mundiales. Ha sido subcampeona (2018) y tercera (2022). No aparece entre los máximos favoritos actuales. Se espera que llegue lejos, pero con menos opciones de título que Inglaterra.

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