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Argentina vs Argelia: horario del debut del campeón del mundo en el Mundial 2026

La expectativa por volver a ver a la Selección Argentina en el Mundial es grande, millones de aficionados están ansiosos por presenciar el debut del vigente campeón.

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Leo Messi toca la Copa del Mundo de fútbol tras ganar la final ante Argentina Efe

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La emoción del Mundial 2026 ya se siente y los aficionados cuentan los días para volver a ver a la Selección Argentina en acción. Tras la confirmación oficial del fixture, el actual campeón del mundo ya conoce el primer paso de su desafío: defender el título conseguido en Qatar y volver a ilusionar a millones de hinchas alrededor del planeta.

El debut será ante la Selección de Argelia, que regresa a la máxima cita del fútbol después de doce años de ausencia e intentará dar la sorpresa en el arranque del Grupo J. El encuentro promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la primera fase, con toda la expectativa puesta en el estreno de la Albiceleste.

¿Cuándo juega Argentina vs Argelia?

La expectativa alrededor de este encuentro es enorme, ya que marcará el estreno de la Selección Argentina como vigente campeona del mundo en el Mundial 2026. Miles de aficionados argentinos viajarán hasta Estados Unidos para acompañar al equipo en un debut que promete un ambiente espectacular tanto dentro como fuera del estadio.

El esperado partido está programado para el martes 16 de junio a las 3:00 (hora de España). La sede elegida para este debut es el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City. Este estadio, reconocido internacionalmente como la sede de los Kansas City Chiefs en la NFL, dispone de capacidad para más de 76.000 aficionados y modernas instalaciones de última generación.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

El segundo compromiso de Argentina en la fase de grupos tendrá lugar el lunes 22 de junio a las 19.00 (hora española), donde el rival será Austria en el imponente Dallas Stadium. Este cambio de ciudad y horario exigirá una rápida adaptación física por parte de los jugadores, que pasarán de disputar un partido nocturno en Kansas City a competir a primera hora de la tarde bajo las altas temperaturas y la intensidad del sol texano.

Finalmente, el cierre de la primera etapa clasificatoria para el equipo de Scaloni se producirá el sábado 27 de junio a las 4:00 (hora española) en el mismo estadio que contra Austria. Argentina buscará finalizar esta primera etapa con autoridad y asegurar su clasificación a las rondas eliminatorias del Mundial 2026.

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