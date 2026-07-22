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Argentina recoge firmas para que la FIFA repita la final del Mundial

La campaña, iniciada en la plataforma Change.org, ya supera las 61.500 firmas.

Imagen de los aficionados recibiendo a los jugadores de la selección argentina

Imagen de los aficionados recibiendo a los jugadores de la selección argentina EFE

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Alba Gutiérrez
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La final del Mundial entre España y Argentina sigue dando de qué hablar después del pitido final. Los argentinos han lanzado una campaña para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre ambos países tras la derrota de la selección sudamericana.

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, ya supera las 61.500 firmas y cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vincic. Además, reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el pasado domingo en Nueva York.

La promotora de la iniciativa insiste en que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, pide que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido y denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta ninguna prueba verificada.

Estas peticiones no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. Además, sostienen que la repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.

Los franceses reclamaron repetir la semifinal ante España

Esta iniciativa argentina no es la primera y se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026.

En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeona con un gol de Ferrán Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado de su país por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

La FIFA investigará el comportamiento de Argentina en la final del Mundial

La FIFA ha iniciado una investigación sobre posibles infracciones disciplinarias cometidas por la selección de Argentina durante la final del Mundial.

Tras el pitido final en Nueva Jersey, el centrocampista argentino pareció dar varios puñetazos a miembros de la selección española mientras estos celebraban su victoria sobre el terreno de juego.

La FIFA ha revisado el informe del comisario del partido y ha decidido nombrar a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del código disciplinario de la FIFA.

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