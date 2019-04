Aitor González, campeón de la Vuelta en 2002, acusado de robar en una tienda de teléfonos móviles

González fue detenido sobre las 2 horas del pasado día 25 junto a una tienda de teléfonos móviles en la calle García Andreu de Alicante, donde supuestamente acababa de romper la persiana y fracturar el cristal del escaparate con un martillo con la intención de robar.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su libertad provisional con cargos, puesto que le atribuye el supuesto delito de robo en grado de tentativa.

González ha relatado que esa noche estaba "de copas con unos amigos" y que conoció a un hombre que, "vestido igual" que él, "en un momento dado rompió un escaparate".

Ha proseguido que él se hallaba en ese mismo lugar y que el desconocido, del que no sabe la identidad aunque cree que era extranjero, emprendió la huida, mientras que la Policía Nacional llegó casi al instante y le detuvo a él.

"Se fue corriendo, y yo, que era el único que estaba con él, no he hecho absolutamente nada", ha repetido sobre los hechos que se le imputan, que, según él, son "falsos".

"Estoy muy tranquilo porque yo no he hecho nada, y lo único que me preocupa es el daño que se le está haciendo a mi familia. No intentaba robar absolutamente nada. Tengo 41 años y creo que soy un poco mayor para empezar a hacer esas cosas", ha insistido el exciclista.

El ganador de la Vuelta en 2002 con el equipo Kelme ha añadido que en estos momentos de su vida tiene "proyectos en marcha", concretamente trata de abrir un centro de alto rendimiento con un túnel del viento para la mejora en contrarreloj de ciclistas profesionales y para otros deportistas de elite.

Nacido en Zumárraga (Guipúzcoa) aunque vecino desde hace años de San Vicente del Raspeig (Alicante), González no es la primera vez que es detenido desde que colgó la bicicleta, aunque hoy ha subrayado que "todo es falso".

La primera vez que fue arrestado ocurrió en agosto de 2007 y fue condenado por un juzgado alicantino a una multa de 1.080 euros y a la retirada del carné de conducir durante un año y un día por ir al volante bajo los efectos del alcohol y la cocaína, y poner en riesgo la seguridad del tráfico.

Además, en enero de 2008 fue detenido en Elche por, supuestamente, participar en una agresión al gerente y a un empleado de una inmobiliaria ilicitana en un asunto relacionado con una deuda, y en 2011 también fue capturado por su presunta implicación en una estafa de algo de más de 1.000 euros a una entidad bancaria.