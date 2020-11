La iniciativa de Sergio Samitier para evitar los atropellos a ciclistas

El mundo del ciclismo ha dicho basta a la irresponsabilidad en carretera. Los atropellos a ciclistas por parte de conductores imprudentes siguen sucediéndose en España y los responsables apenas tienen castigo.

Por ello, el ciclista Sergio Samitier ha promovido esta carrera virtual en la que han participado numerosos ciclistas con el objetivo de concienciar a los conductores para que dejen de producirse atropellos.

Hace solo unos días atropellaron a un amigo de Sergio Samitier: "Un conductor que iba drogado y bebido, no tiene ningún perdón y no se me ocurren ni adjetivos para calificar a esta gente".

Cada semana atropellan a un ciclista en España. Son acciones que no se consideran homicidio y conllevan cuatro años de cárcel. "Hoy en día si quieres matar a una persona, atropéllala en bicicleta", dice Sergio Samitier.

Lamentablemente, un ciclista de 51 años perdió la vida ayer tras chocar con una furgoneta en Madrid. Los Servicios de Emergencia llegaron rápido hasta el lugar pero no pudieron evitar el fallecimiento.