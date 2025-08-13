La UCI inhabilita a Edgar Carballo por acoso sexual a la ciclista Ares Masip: "Me repitió que me violaría"

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado con un año de inhabilitación al español Edgar Carballo, seis veces campeón de España de enduro, por acosar sexualmente a la ciclista Ares Masip durante una prueba de la Copa del Mundo celebrada en 2023 en Leogang (Austria).

Según detalló la UCI en un comunicado, el proceso comenzó tras una denuncia presentada por Masip a través de la plataforma confidencial UCI SpeakUp, "en la que denunciaba un incidente de naturaleza sexual ocurrido en su furgoneta, situada en el aparcamiento oficial de un evento del Calendario Internacional de la UCI".

Tras analizar los hechos, la Comisión concluyó que Carballo llevó a cabo acciones sexuales no consentidas en junio de 2023 y, por ello, "(...) se le impuso una suspensión de un año de todas las actividades relacionadas con el ciclismo".

"Yo me negué desde el primer momento"

La denuncia se interpuso en diciembre de 2024, coincidiendo con la publicación por parte de la ciclista catalana, con licencia en Andorra, de un vídeo en su perfil de Instagram en el que relató lo ocurrido mientras descansaba en el ‘paddock’ del evento mundial.

"La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales. Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotarse con mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar", relató.

"Al principio intenté olvidarlo y hacer como si no hubiera pasado nada. Pasaron los meses y coincidimos en las carreras. Yo cada vez sentía más asco y rechazo. Poco a poco fui consciente de la gravedad de los hechos y, me ha costado mucho, pero he decidido denunciarlo", compartió. "Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!", denunció entonces.

Este lunes, tras conocer el veredicto, Masip, de 29 años, publicó: "Lamentablemente no es el primer caso de abuso en el ciclismo, pero sí es la primera vez que la UCI sanciona a un ciclista profesional por este motivo. Ha sido un proceso duro, lleno de miedos y dudas. Pero esta es una pequeña victoria que me da fuerzas para seguir adelante".

Así anunció la UCI la suspensión

La Comisión de Ética de la Unión Ciclista Internacional (UCI), organismo independiente de la administración de la Federación Internacional, anuncia su decisión en el caso del Sr. Edgar Carballo González, ciclista español de descenso y enduro de montaña.

El procedimiento se inició tras la denuncia presentada por otra ciclista a través de la plataforma de denuncia confidencial de la UCI, UCI SpeakUp, en la que se denunciaba un incidente de naturaleza sexual ocurrido en su furgoneta, ubicada en el aparcamiento oficial de una prueba del Calendario Internacional de la UCI.

Con base en los elementos presentados ante la Comisión, esta concluyó que las acciones sexuales y no consentidas del Sr. Carballo González (insinuaciones sexuales, contacto físico inapropiado y el uso de la palabra "violación", tras haberle dicho la denunciante que no tendrían ninguna interacción sexual porque tenía novio) atentaron contra su dignidad y constituyeron acoso sexual.

Como resultado, se determinó que el Sr. González había infringido el Artículo 6.4 del Código Ético de la UCI (Protección de la integridad física y mental) y el Artículo 2.3 (Acoso sexual) del Apéndice 1 del Código, y se le impuso una suspensión de un año de toda actividad relacionada con el ciclismo.

La UCI toma nota de la decisión de la Comisión de Ética (que sigue sujeta a recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo - TAS) y reafirma su firme compromiso con la protección de la integridad del ciclismo y la garantía de un entorno seguro para todos.

En consonancia con este objetivo, la UCI recuerda que ofrece una plataforma de denuncia confidencial y segura, UCI SpeakUp, donde se anima a las personas a comunicar cualquier inquietud relacionada con la protección.

