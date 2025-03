Daniel Rodríguez, de participar en unos Juegos Paralímpicos a recorrer 360 km en una bici adaptada

Daniel Rodríguez sufrió un accidente de tráfico que le dejó sin movilidad en las piernas. Pero eso no le impidió poder seguir practicando deporte. Empezó a jugar a baloncesto sobre ruedas y llegó a ser internacional en la Selección Española. Participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, un hito muy especial para él, ya que consiguieron el quinto puesto tras 16 años sin participar en unos Juegos Paralímpicos.

"España no se había clasificado desde Atlanta 96 y volver a unos Juegos Paralímpicos y además conseguir un diploma fue un subidón", explica Daniel a Antena 3 Deportes al recordar su paso por Londres.

Pero un día probó con la 'handbike', una bicicleta adaptada, y la sensación de libertad que le daba el ciclismo le ha llevado a participar en carreras de ultraciclismo, pruebas extremas que superan los 200 kilómetros, convirtiéndose en pionero a nivel mundial. Es el único participante en 'handbike'.

360 kilómetros en 72 horas

El último reto que Daniel Rodríguez ha realizado ha sido recorrer el Camino del Cid. Una ruta de 360 kilómetros en 72 horas, tres días, desde Vivar del Cid hasta Atienza, siguiendo el Camino del Cid. Lo ha hecho, sobre todo, "para visibilizar la discapacidad en el medio rural, porque es mucho más directo cuando te encuentras con señores o niños que viven en los pueblos y les explicas por qué estás en esta bici. Es muy personal y es algo que a ellos no se les va a olvidar". También quiere servir de motivación para recordar a quienes sufren una discapacidad que pueden seguir practicando deporte.

Ha acabado conquistado por los paisajes: "He descubierto sitios espectaculares como el Desfile de la Yecla o el Castillo de Gormaz. Ha sido uno de los viajes que más he disfrutado". Aunque lo mejor para él ha sido el cariño de los habitantes de los pueblos que se han sorprendido al verle.

"Cuando me ven pasar alucinan, muchos me ven tumbado y creen que me he caído de una bici. Una vez le expliqué a un niño cómo funcionaba y me dijo '¡pero esto es muy futurista!'", recuerda ante la cámara de Antena 3 Deportes.

No contento con lo que ya ha logrado, Daniel ya se ha fijado el próximo objetivo: superar la barrera de los 1.000 kilómetros en una carrera. Y no parará hasta conseguirlo, porque ya ha dejado claro que siempre que haya servido para dar visibilidad al derecho al deporte "ha merecido la pena cada metro que he recorrido con la bici, desde luego".

