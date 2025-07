Julian Alaphilippe celebra en meta pensando que había ganado... y fue tercero: "Se me rompió la radio"

Julian Alaphilippe, ciclista de 33 años del Tudor Pro Cycling Team, protagonizó la anécdota del día y una de las que llevamos de Tour de Francia al pensar que había ganado la etapa 15 que se celebró este domingo en Carcasona.

Celebró pensando que había ganado... ¡y fue tercero!

El seis veces ganador de etapa en la ronda francesa celebró pensando que había sido el primero en cruzar la meta, sin embargo, fue el tercero después de que ganara Wellens y casi un minuto y medio después llegara Campenaerts.

"No me funcionaba la radio"

¿La explicación? Sencilla, se quedó sin radio y pensó que no había nadie delante. "No me funcionaba la radio tras una caída que sufrí al principio. Pensaba que éramos los primeros y por eso 'esprinté' y celebré porque pensaba que había ganado", aseguró después a los medios.

El rodador francés se impuso en el sprint a decenas de corredores, de los cuales algunos se quedaron perplejos al verle celebrar con tanto entusiasmo. Van Aert fue uno de ellos. Este grupo entró a 1:36 del ganador del día, Tim Wellens, que aprovechó un ataque mortal a más de 40km de meta y terminó cruzando la meta en primer lugar en un día en el que el granadino Carlos Rodríguez optó al triunfo al estar en la fuga.

Carlos Rodríguez, mejor español: 9º a 18:26

De momento y tras 15 etapas, ningún corredor español ha conseguido llevarse el triunfo y precisamente es Carlos Rodríguez el que mejor está posicionado en la clasificación general, 9º a 18 minutos y 26 segundos del implacable Tadeg Pogacar, que un año más vuelve a no dar tregua, ni opciones un solo día en toda la prueba. Tadeg busca en esta edición su cuarta victoria en la general de la ronda más importante del ciclismo.

Alaphilippe, por su parte, es 52º en la general a 1:50:46 de Pogacar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com