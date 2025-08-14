Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo español, a los 100 años

Ganador de la Vuelta y primer podio español en el Tour de Francia.

Bernardo Ruiz, pionero del ciclismo españolLa Vuelta

El oriolano Bernardo Ruiz, mito del deporte y referente del ciclismo nacional, ha fallecido este jueves a los 100 años. Fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia, en ganar una etapa del Giro de Italia y campeón de La Vuelta.

Profesional entre 1945 y 1958, Ruiz dejó una huella imborrable en el pelotón. En 1952 se convirtió en el primer ciclista español en subirse al podio del Tour de Francia, un hito que llegó cuatro años después de proclamarse vencedor de La Vuelta a España en 1948, con una icónica llegada al Estadio Santiago Bernabéu en la etapa final.

Apodado 'El Pipa', también fue pionero en el Giro de Italia al lograr en 1955 la primera victoria de etapa para un español. En su palmarés figuran tres campeonatos de España en ruta (1946, 1948 y 1951) y uno de montaña (1958).

Histórica competencia con Fausto Coppi

Las reacciones no se hicieron esperar. "Descansa en paz Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español. Despedimos a un referente eterno del deporte", expresó La Vuelta en redes sociales, recordando su histórica competencia con Fausto Coppi.

Considerado inspiración para las generaciones posteriores, su figura fue destacada también por Alejandro Valverde: "Se ha marchado uno de los primeros grandes iconos del ciclismo español. Descanse en paz Bernardo Ruiz. Un fuerte abrazo a familiares y amigos del mito de Orihuela".

