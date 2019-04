Sémper: "En un momento extraordinario hacen falta acuerdos extraordinarios"

El que ha sido candidato del PP por Guipúzcoa al Congreso de los Diputados Borja Sémper ha afirmado que "en el momento extraordinario en el que estamos hacen falta acuerdos extraordinarios". "Me gustaría que diéramos la talla y fuéramos capaces de ponernos de acuerdo por encima de lo que nos separa", ha valorado en el programa Espejo Público. A nivel personal, el dirigente 'popular' ha lamentado no haber logrado un puesto como diputado: "Cuando en septiembre me pidieron que encabezara la lista del PP por Guipúzcoa, ninguna encuesta nos daba un escaño pero había que intentarlo", ha dicho.

"Vaticino un futuro negro si priman los cálculos partidistas, reproduciendo esquemas viejos y que ya no funcionan. El futuro será fantástico si prima la grandeza y la generosidad en el momento histórico en el que que estamos", ha dicho como lectura general de los resultados del 20-D. Sémper ha recordado que el pacto entre los dos grandes partidos ya se hizo en el País Vasco. "En un momento difícil fuimos capaces de hacer lo difícil: ponernos de acuerdo el PP vasco y el PSE. ¿Por qué no podemos trasladarlo al conjunto de España?", ha reflexionado.

Por eso, el dirigente 'popular' ha pedido a "unos y otros" dejar de tirar "de lista de agravios". Además, ha dicho que esa "grandeza" será la que frene el avance de los populismos. "Por encima de los partidos está el interés general de España, y así no volverá a crecer Podemos ni tan poco Ciudadanos. El PSOE y el PP debemos entender que somos las dos grandes referencias políticas de España", ha dicho. Sobre Cataluña, ha valorado que 'populares' y socialistas deberían adelantarse "y dar estabilidad ante desafíos como el de los nacionalistas".

Respecto a la presencia del expresidente José María Aznar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP, Sémper le ha restado importancia a ese detalle al afirmar que su agenda "le permite a veces estar y otras no". "Aznar no es cualquiera dentro del PP pero su opinión vale como la de cualquiera", ha valorado. Además, ha asegurado que el expresidente "tampoco ha aportado nada nuevo" en el sentido de que son ideas sobre las que la formación ya trabaja: "El congreso del PP será abierto, no puede ser de otra manera", ha dicho.

Precisamente sobre si el partido hará cambios tras los resultados electorales, Sémper ha puesto en valor que "Rajoy ha ganado las elecciones, es un dato objetivo", aunque ha vaticinado que habrá algún movimiento como parte de una evolución: "No creo que nadie crea que el PP debe estar enquilosado". No obstante, ha destacado que "ahora la prioridad es formar Gobierno y dar estabilidad al país. Tenemos claras las prioridades: primero el país y luego el debate dentro del PP".