El récord que puede igualar Carlos Alcaraz en Wimbledon y del que nadie habla

Carlos Alcaraz es el tenista récord. A sus 22 años suma cinco Grand Slams y una infinidad de registros espectaculares que le sitúan a la altura de los mejores tenistas de todos los tiempos. Este domingo disputará su sexta final de major y su tercera consecutiva en Wimbledon, algo que también consiguieron jugadores como Federer, Djokovic, Sampras y Nadal, entre otros, aunque este último perdió sus dos primeras (2006 y 2007) ante Federer. Carlitos, por contra, no sabe lo que es perder una final de major: 5 jugadas y 5 ganadas.

Un récord que solo tienen Borg y Graff

No obstante y pese a que más adelante repasaremos la lista de récords y registros que ha batido o igualado el de El Palmar, hay una casuística de la que apenas se habla y que en toda la historia del tenis solo dos jugadores fueron capaces de conseguir: Björn Borg y Steffi Graff.

Ganar Roland Garros y Wimbledon durante dos años seguidos

Y no es otra que ganar durante dos años consecutivos los títulos de Roland Garros y Wimbledon. El sueco incluso lo superó ya que venció en las ediciones de 1978, 1979 y 1980 tanto el Slam francés como el británico. Mientras que Steffi Graff lo hizo en 1995 y 1996. Ningún miembro del Big Three lo consiguió nunca pero el que más cerca estuvo fue Rafa Nadal, que ganó en 2010 Roland Garros y Wimbledon y en 2011 volvió a vencer en París pero cayó en la final ante Djokovic en el All England Club.

Alcaraz, por su parte, se llevado las dos últimas ediciones de Roland Garros y en 2024 también conquistó Wimbledon, por lo que si mañana domingo repite título en Londres se unirá a Borg y Graff en esta estadística.

Otros registros históricos del murciano

Ya son 24 triunfos de forma consecutiva, su última derrota fue ante Holger Rune en la final del Conde de Godó 2025.

Eleva a 20 su racha de triunfos consecutivos en Wimbledon, donde no pierde desde la cuarta ronda de 2022 ante Jannik Sinner.

A lo largo de su carrera, Alcaraz presenta en hierba un balance de 35 victorias y tres derrotas (92,1%). El murciano suma cuatro títulos sobre esta superficie: Queen's 2023 y 2025; y Wimbledon 2023 y 2024).

Segundo tenista español en disputar tres finales en Wimbledon, solo le supera Rafa Nadal (5).

Alcaraz se ha convertido en el cuarto jugador de la 'Era Abierta' más precoz en jugar seis finales de grand slam. Solo le superan Mats Wilander (21 años y 108 días), Borg (22 años y cinco días) y Nadal (22 años y cinco días). Supera en este registro a tenistas como Becker, Courier, Sampras, Connors, McEnroe o Edberg.

Decimocuarto tenista en la 'Era Open' que encadena tres o más finales en Wimbledon, siendo uno de los dos jugadores en activo que han alcanzado dos o más finales, junto a Novak Djokovic.

Décimo tenista en la 'Era Open' en jugar tres finales consecutivas en Wimbledon.

