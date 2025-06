Sánchez responde a Aznar tras insinuar amaños en las primarias del PSOE: "Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan"

El expresidente del Gobierno del PP, José María Aznar, eleva el tono y las acusaciones contra el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Lo hace en una esta entrevista en el diario 'El Mundo', donde le acusa de adulterar elecciones internas del PSOE y de ser capaz de adulterar elecciones generales españolas.

"Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?. No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen", ha dicho Aznar en la entrevista.

Las declaraciones del expresidente Aznar vienen tras conocer una conversación recogida en el informe de la UCO sobre una posible "alteración" de las primarias de 2014 en las que ganó Sánchez frente a Eduardo Madina.

En el informe se recoge una conversación en la que Santos Cerdán, entonces diputado del PSOE en Navarra, pedía a Koldo García meter "dos papeletas" en una urna. Sánchez lo niega rotundamente y asegura que todas las primarias se han celebrado con garantías y transparencia.

Unas acusaciones de las que el presidente Sánchez ha querido defenderse. El propio Pedro Sánchez también se ha defendido y ha cargado contra el expresidente. Pedro Sánchez replica a Aznar que al PP solo le vale la democracia si son ellos quienes gobiernan. Sánchez, en su respuesta, ha asegurado que la estrategia del PP es la de "deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España".

"Siempre igual: estrategia de deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España. Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", escribe el líder socialista tras varios días sin publicar nada en la red social 'X' y sin hacer apariciones públicas.

En la misma línea ha publicado un mensaje en 'X' la cuenta del Partido Socialista Obrero Español. "Y esto lo dice un tipo que trató de convencernos el 11M de que había sido ETA, para que votásemos engañados. Solo son demócratas si ellos gobiernan. Solo respetan el resultado electoral si ganan.

Los miembros del Partido Socialista han afeado a Aznar que insinúe un "amaño" electoral. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía lo siguiente: "Aznar fue el que nos llevó a una guerra con falsedades, fue el que mintió sobre la autoría del 11M y ahora importa estrategias trumpistas para poner en duda los resultados electorales. Si ya como presidente fue malo para España, como expresidente es casi peor...".

La portavoz del Gobierno también ha defendido a Sánchez de las acusaciones de Aznar calificando al expresidente 'popular' de ser "el presidente más mentiroso de la Historia de España". El ministro Óscar Puente va más allá y tacha de "psicópata" a José María Aznar.

"Si el psicópata este, que lleva la maldad escrita en el rostro, te dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, y que el 11-M era obra de ETA, ya sabes lo que vale lo que diga: menos que nada".

