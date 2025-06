Page exige convocar elecciones generales antes que municipales y autonómicas para proteger a alcaldes y presidentes socialistas

La XXVIII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Barcelona ha tenido varios protagonistas, uno de ellos ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La conferencia se perfilaba como una de las más tensas de los últimos años, con un orden del día cargado de temas como la financiación autonómica, o el uso de las lenguas cooficiales. Sin embargo, ha concluido sin avances ni consensos, algo que ha dejado a muchos líderes autonómicos, entre ellos García-Page, decepcionados.

El presidente castellanomanchego ha sido claro al expresar su malestar tras la reunión: "La sensación que tengo es que cualquier español que pudiera seguir de cerca lo que ha pasado dentro de la reunión hubiera visto que el país es un puzzle roto, con muchas piezas averiadas y prisionero de un ambiente de frentismo asfixiante, que hace estéril cualquier intento de acuerdo". Para Page, la situación política es "tensa, dolorosa, incluso un callejón sin salida".

Financiación: "Paga más quien más tiene"

Uno de los puntos clave en los que ha hecho hincapié es la financiación autonómica. Ha criticado que no se haya abordado de manera concreta este asunto y ha exigido, "por dos veces y sin contestación", que se establezca un calendario claro para negociar un nuevo modelo de financiación. "No puede romperse el régimen común. No es un problema de solidaridad. Los independentistas no quieren tener más que ahora, sino más que los demás. Paga más quien más tiene", ha sentenciado, dejando claro su rechazo a un trato singular para Cataluña.

Page ha defendido que la riqueza de España "es nacional, de todos los españoles", y que la solidaridad debe ser entre todos, como marca la Constitución Española. Además, ha advertido sobre el peligro de que se rompa la igualdad entre comunidades autónomas. "Blindar la igualdad entre españoles es fundamental porque hay quienes buscan romperla desde el bando independentista", ha afirmado en referencia a las demandas de Cataluña.

Elecciones generales antes que las autonómicas

En el plano electoral, el castellanomanchego ha lanzado una petición directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pide que las elecciones generales se celebren antes que las autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027.

Según Page, así se evitaría utilizar a los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas de "infantería y de trinchera" y que no sean los que paguen el desgaste y se lleven las "bofetadas" de las políticas nacionales. "Confío que sean antes de autonómicas y municipales para no usar la parte más pudente y que nos llevemos la patada los demás" ha declarado.

El presidente de Castilla-La Mancha también ha respondido a las críticas internas dentro del PSOE y a los ataques del Gobierno a exdirigentes del partido: "Malos entre adversarios y peor entre compañeros, quien insulta es porque no tiene otra razón y por nerviosismo y lo noto, también miedo".

Lenguas cooficiales: "arma arrojadiza"

Sobre la polémica por el uso de las lenguas cooficiales en la conferencia, García-Page ha defendido que es "absolutamente comprensible" que se utilicen en foros autonómicos, ya que son los lugares "más idóneos" para ello. Sin embargo, ha advertido que el problema surge cuando se usan los idiomas como "arma arrojadiza o excluyente", aunque ha aclarado que no considera que ese sea el caso del presidente Salvador Illa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com