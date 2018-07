Rubalcaba: "Iglesias prefiere que gane Rajoy con tal de arrancarle un voto al PSOE"

Alfredo Pérez Rubalcaba va a doblar en actos a Zapatero y a Felipe González, sin embargo, ha asegurado que no echa de menos volver 'al ruedo', pero sostiene que no lo ha dejado del todo, aunque "sí la primera línea". "He empezado a dormir sin sobresaltos y como un ciudadano normal". Ahora, explica, ha desaparecido "la tensión del día a día que actualmente es brutal, todo va a ritmo digital".

El exsecretario general del PSOE ha defendido, sobre las críticas que han surgido a raíz de que los políticos hayan empezado a pasar casi más tiempo en los platós que en la calle, que él fue a muchos programas porque "uno tiene la necesidad de contar lo que quiere hacer para su país y no puede perder ninguna oportunidad".

Señala que "la gente quiere ver a los políticos haciendo esas cosas", es como "humanizar a los políticos", "nosostros también tenemos sentimientos y tenemos amigos, familia y aficiones". Cuando dejas la política, por la tarde vas a tu casay eres un ciudadano normal.

Rajoy vs Iglesias vs Sánchez

El exsecretario general del PSOE ha explicado que lo que está haciendo Mariano Rajoy en la campaña es "excitar a Pablo contra Pedro porque Pedro sí puede ganar a Mariano". En su opinión, Podemos es un "partido leninista" que "en un año ha cambiado cuatro veces de programa" y "se maquilla para ocupar el sitio del PSOE".

Rubalcaba asegura que "hemos visto la estrategia de campaña de los tres partidos", y "en el PP, Rajoy que es muy hábil, le soltó la frase a Iglesias de 'Pablo vas muy bien', le faltó decir lo de 'sé fuerte', y lo hizo para excitar a Pablo contra Pedro porque Pedro sí puede ganar a Mariano".

"Lo que hace Rajoy es excitar a Iglesias contra el PSOE", dice Rubalcaba, aunque subraya que "Iglesias lo que quiere no es asaltar los cielos, quiere asaltar Ferraz, y emplea argumentos discutibles" para ello.

Podemos, "un partido leninista"

Dice que en un año, Podemos ha cambiado cuatro veces de programas, y recuerda que "vienen de origen comunista". Señala que "su partido es leninista" y el que se mueve ahí, "no sale en la foto". "podemos se maquilla para ocupar el sitio del PSOE".

Con todo ello, el exsecretario socialista sostiene que "esa estrategia consigue que gane la derecha".

"Iglesias tiene una organización que está formada por militantes de la izquierda anticapitalista que nada tiene que ver con nosotros", ha asegurado. "El Pablo al que yo he oído está en 'operación maquillaje', igual que Rivera", añade.

"Cataluña no puede autodeterminarse, lo prohíbe la Constitución"

Sobre el tema catalán, el exsecretario socialista ha explicado que en Cataluña "ha hecho falta una oferta" y cree que "el Estado tiene que tomar nota porque en Cataluña hay un problema".

Sin embargo, explica que habría que haber reunido a las CCAA para tocar al Constitución atendiendo a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles. "A partir de ahí, habría que recoger las ofertas sensatas de las Comunidades Autónomas" pero "no se puede decir sistemáticamente 'no, no y no'".

Dice Rubalcaba que, debido a que Podemos quiere que se vote en Cataluña, en 2016 en el Parlamento va a haber un sector a favor de la autodeterminación, "y eos para mí es un triunfo del soberanismo" porque "tendremos menos fuerza los que queremos cambiar cosas para que Cataluña siga con nosotros".