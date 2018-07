Los principales ataques de los participantes en '7d: El Debate Decisivo'

ATAQUES | '7D: EL DEBATE DECISIVO'

Uno de los principales ataques ha sido el de Albert Rivera a Sánchez cuando apunta que "la vieja política no puede inciar una nueva etapa política. veo animado a Sánchez a pesar de las encuestas". En segundo lugar, Pablo Iglesias al dirigirse a Sánchez: "Después cuando gobernais, no haceis lo que decís. Me gustaría que hubiera un PSOE distinto. Aunque lo has intentado, no has logrado renovar el partido". Uno de los ataques más condundentes del debate ha sido el de Soraya Sáenz de Santamaría. "Hablar es muy facil, gobernar es muy dificil. Me hubiera gustado verles a ustedes sentados en Consejo de Ministros cuando en este país se iban al paro 1.500 personas, cuando en este país hubo que hacer muchos esfuerzos para pagar 17.600.000 prestaciones públicas", ha señalado la representante del Partido Popular.