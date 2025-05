José Luis Ábalos reaparece en el Pleno del Congreso tras mes y medio de ausencia

José Luis Ábalos continúa como diputado en el Congreso -dentro del Grupo Mixto- mientras el Tribunal Supremo le investiga por el caso Koldo. Pero eso no quiere decir que acuda a todos los plenos: el último fue a finales de marzo, cuando asistió y votó presencialmente el 26 de marzo.

En el único pleno celebrado en el mes de abril, Ábalos no votó o lo hizo telemáticamente. Casualmente, fue la semana en la que salieron nuevos audios de la investigación, entre ellos algunos de su expareja, Jésica Rodríguez, que se benefició de un piso de lujo en pleno centro de Madrid pagado por la trama, por mediación -presuntamente- del exministro.

El día que salieron esos audios, Ábalos tenía que votar en el Pleno pero el diputado alegó problemas de salud y solicitó hacerlo telemáticamente.

Entonces, los periodistas no pudieron preguntarle. Hoy sí: nuestro compañero Raúl Marqueta, corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias, ha intentado que le explicase las circunstancias de la contratación de Jésica Rodríguez por parte de dos empresas públicas y si para ello habló con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Ábalos, visiblemente enfadado, ha eludido responder.

Caso Ábalos

Ábalos está siendo investigado por cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo y pertenencia a organización criminal. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le atribuye un papel relevante y de responsabilidad en el caso Koldo. El Tribunal Supremo investiga también a su antiguo asesor, Koldo García, y al comisionista de la trama, Víctor de Aldama. La Audiencia Nacional mantiene imputados a otros miembros de la red corrupta.

La próxima en ser imputada podría ser -precisamente- la propia Isabel Pardo de Vera. Así lo apuntaba el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en uno de sus últimos escritos, donde explicaba que aprecia "indicios de criminalidad" en su actuación.

Esta semana tenía que declarar en el Supremo Claudia Montes, otra amiga de Ábalos, ex miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años, y que disfrutó también de un trabajo gracias -presuntamente- a la mediación de Ábalos y Koldo. Montes no acudió: la Policía no le pudo hacer llegar la notificación a su anterior piso, al haber sido supuestamente desahuciada. El juez ha pedido a los agentes averiguar su actual domicilio. Según fuentes judiciales, Montes se encontraría en situación de vulnerabilidad.

