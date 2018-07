Iglesias se inventa el 'House water watch cooper' y le pide a Vallés que no se ponga nervioso

El líder de Podemos estaba criticando a Pedro Sánchez, cuando se produce el desliz que más comentarios ha generado. Pablo Iglesias se refiere a la consultora Price Waterhouse Coopers, pero se lía con la pronunciación y le cambia el nombre: 'House water watch cooper'. Pedro Sánchez, al escucharle, no puede disimular, primero el gesto de sorpresa y después la risa. La equivocación de Pablo Iglesias se vuelve viral en las redes y las bromas y 'memes' no se hacen esperar. Su error se convierte, en apenas unos minutos, incluso en una página web.

No fue el único lapsus. En otro momento del debate, Iglesias le atribuye a Andalucía un referéndum de autodeterminación en el año 1977. El moderador, Vicente Valles, le pide que lo aclare pero el líder de Podemos se muestra contumaz y les espeta a sus contrincantes y al propio Vallés una coletilla: "No os pongáis nerviosos", a lo que Vallés le respondió que no estaba nervioso y que sólo le pedía que aclarase su afirmación. Deslices que se tienen después de estar debatiendo durante dos horas en directo.