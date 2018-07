Albert Rivera, en '7D El Debate Decisivo': "No apoyaremos la investidura del proyecto de Sánchez ni de Rajoy"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera se muestra optimista tras los resultados de las últimas encuestas que posicionan a su partido como segunda fuerza política, por delante del PSOE.

En el debate decisivo de Atresmedia, Rivera asegura que se está produciendo un cambio político en España que se aprecia en la aparición de plataformas civiles que han entrado en el panorama para competir "con la vieja izquierda y la vieja derecha".

Sobre los resultados de las elecciones, asegura que intentará formar gobierno aunque "no va a ser fácil porque hay más partidos", por ello, si su partido no consigue llegar a la presidencia, insiste en que estará en la oposición y que no apoyará "la investidura del proyecto de Sánchez ni de Rajoy".

Rivera afirma que el voto de ciudadanos aún no está decidido, pero insiste en que "la vieja política no puede iniciar una nueva etapa política".