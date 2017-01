Santamaría, sobre sus rivales en el debate: "Toros más duros hemos tenido"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido preguntada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el '7D: El Debate Decisivo' y la dificultad que ve en sus rivales. En su opinión, tras la crisis de 2011 "hablar de dificultades en los rivales de un debate, es todo moderado". "Toros más duros hemos tenido", ha añadido.

Entiende que su participación en el encuentro se trata de una tarea que asume como parte de un equipo que "tiene que seguir trabajando porque está en el Gobierno" y ella tiene que hacer la campaña "como el resto de candidatos".

"Este debate se va a hacer porque no hay obligatoriedad en este formato"

Estratagia

La participante popular ha confesado que se está preparando el debate repasando "las dificultades de los dos primeros años y cómo a partir de 2014 se ha ido afianzando la recuperación". Ha puesto de ejemplo cuántas veces se le preguntó en la sala si el Gobierno iba a solicitar el rescate y ha calificado de "buena decisión" no haberlo pedido.

Por ello, su estudio se centra en "cómo ha ido evoluciuonando esta legislatura hacia el crecimiento y la creación de empleo" y el análisis de "cómo las medidas pueden ayudar a consolidar esa recuperación y a la creación de empleos".

Obligatoriedad de los debates

En opinión de la 'número dos' del PP, si los debates fueran obligatorios, el encuentro de este lunes tendría dificultades para celebrarse porque cada participante "tendría que estar acreditado por unos resultados". A su juicio, tendría que haber un "elemento legal" que determine quién participaría en ese debate, y no podría ser una encuesta porque "la demoscopia no tiene ese valor". "Este debate se va a hacer porque no hay esa obligatoriedad en este formato", ha zanjado.