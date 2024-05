Salvador Illa: "Puigdemont no es mi primera preferencia, pero por encima de todo está respetar la voluntad de los catalanes"

Ni "golpes de efecto" ni "carambolas raras", Salvador Illa afrontar el sprint final de la campaña para las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo "todavía con fuerzas" y repitiendo el mismo mantra, su objetivo es abrir "un tiempo nuevo" que ponga fin al "bloqueo" que lleva sufriendo Cataluña la última década, según el candidato socialista.

En una entrevista en Onda Cero, el exministro de Sanidad, aunque con "prudencia" dio por buenas las encuestas que apuntan que ganará las próximas elecciones catalanas y se comprometió a dar "un paso al frente" incluso sin tener los apoyos necesarios amarrados. "Es mi deber y voy a ir a una investidura, pero para ganarla, luego veremos lo que ocurre" asegura el candidato para explicar que según su análisis hay dos opciones: "Una, es la que ya tenemos en Cataluña hoy, en el Parlament hay una mayoría de 74 diputados independentistas de tres formaciones políticas que han sido incapaces de un gobierno estable, que resuelva problemas en Cataluña, no le voy a repetir el balance negativo en Cataluña después de esta legislatura y por acumulación de 10 años. Esta es una opción que es más de lo mismo, bloqueo, inestabilidad… Y hay otra opción que es abrir un tiempo nuevo, que es lo que yo propongo hacer, y a tenor de lo que se ve en el contexto demoscópico estoy con opciones de poder liderarlo".

Hay rumores que siembran la duda sobre un posible "golpe de efecto" de Junts para este tramo final de la campaña, sin embargo, Illa no cree en ellos "los haga quien los haga". "Creo más en un planteamiento coherente, desarrollado a lo largo del tiempo. Es verdad que haciendo un símil, la campaña sería como el sprint final de una carrera, pero si no has llevado un buen ritmo, un buen plan de carrera y has entrenado antes... pues las cosas no salen. Creo que la ciudadanía tampoco es amante de este tipo de cosas, a partir de aquí, cada uno es dueño de hacer los planteamientos las estrategias que considere oportuno".

Consciente de que los números han de darle más 'síes' que 'noes', Illa se compromete a dar ese "paso al frente", pero pide que todo el mundo se defina y apela a que "no se busquen carambolas raras y que el voto venga para los que quieren abrir un tiempo nuevo en Cataluña". Además, rechaza la repetición electoral porque considera que "en cierto sentido, es una falta de respeto a los ciudadanos".

Se muestra dispuesto a intentar llegar a acuerdos con todo el mundo, "no de Gobierno, pero sí puntuales, excepto con Vox y Orriols porque practican discursos de odio" y aclara: "Yo con Junts tengo muy pocas cosas en común. Puigdemont representa este bloqueo que hemos tenido en Cataluña. Algunos acuerdos puntuales puedo llegar con ellos y quiero saber qué van a hacer, si van a seguir bloqueando, si van a seguir generando inestabilidad" y añade: "Puigdemont no es mi primera preferencia, evidentemente, pero entiendo que por encima de todo está respetar la voluntad de los catalanes".

Convencido de que "la ciudadanía quiere que antepongamos los intereses del bien común" y repite que si es elegido presidente hará una propuesta transversal que incorpore lo mejor de la sociedad catalana.

Entrevista completa

Aquí puedes escuchar la entrevista completa al candidato del PSC el 12 de mayo en Onda Cero.

