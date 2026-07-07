¿Puede Zerrin perdonar a Demir? Un desmayo despierta su lado más humano

Demir ha acudido junto con Zerrin a la casa que hizo para Seida. En un intento por comparar su amor por Seida con el que ella siente por Kaya, se ha desplomado ante ella.

Demir, lejos de zanjar el intento de asesinato del otro día en su casa, ha tratado de hablarlo con Zerrin para aclarar lo sucedido: “Digamos que no sé amar Zerrin. Pero, ¿eso hace que tu amor sea el más puro? ¿Tú crees?”.

Con tantas emociones y el dolor de la herida del brazo, Demir ha caído desplomado ante Zerrin. Ella sin saber qué hacer y muy asustada, ha huido del lugar por un instante en un intento de buscar ayuda desesperadamente.

Finalmente, después de pensárselo dos veces, ha regresado a por él preocupada: “¿Estás bien Demir? Despierta”.

Con la ayuda de Zerrin ha recuperado el conocimiento y han conseguido salir de allí por su propio pie. ¿Solucionarán finalmente sus problemas o seguirá siendo un duelo de orgullos?

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