"Has hecho trizas mi corazón": Kaya no acepta la boda de Zerrin y le reprocha haberlo dejado atrás

Kaya no ha podido ocultar todo lo que lleva dentro desde que Zerrin se convirtió en la esposa de Demir. Nada más verla, le ha reprochado el daño que le ha hecho marchándose de su vida de esa manera. "Has hecho trizas mi corazón", le ha confesado.

Zerrin ha intentado explicarle una vez más que nunca tomó esa decisión porque quisiera. La joven le ha recordado que tuvo que casarse para salvar a su hermano Sahin y que no encontró otra salida. "Tenía que salvar a mi hermano", le ha dicho llorando.

Sin embargo, Kaya sigue convencido de que ella debió confiar en él. Para el joven, todo habría sido diferente si le hubiera contado el chantaje de Demir desde el principio. "Tendrías que haberme dicho que te estaban chantajeando", le ha reprochado.

Cuando Zerrin le ha preguntado qué habría hecho para impedirlo, Kaya no ha dudado ni un segundo. Le ha asegurado que habría hecho cualquier cosa para evitar aquella boda y que jamás habría permitido que acabara al lado de Demir.

Pero su prima se ha negado a seguir viviendo de los imposibles. Después de todo lo ocurrido, le ha recordado que ahora es una mujer casada y que las cosas ya no pueden cambiar. "Estoy casada con Demir", le ha dicho intentando poner distancia entre los dos.

Aun así, ninguno ha conseguido ocultar lo evidente. Los sentimientos siguen ahí y el dolor también. Porque aunque Zerrin haya elegido un camino, él sigue siendo el amor de su vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas