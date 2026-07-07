Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Don Agustín para que detenga los rumores sobre Begoña

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Nieves seguirá en shock ante la dura noticia sobre el embarazo de Marisol. La enfermera se abrirá a su marido y… ¡l,e dará vía libre para formar una familia con la joven! ¿Cuál será la reacción del director financiero ante esta propuesta?

Además, la noticia del embarazo de Marisol llevará a la enfermera a tener una tensa conversación con Mabel sobre su intimidad con Salva. ¡La joven no se imaginará la razón de la insistencia de su madre! ¿Lo descubrirá Mabel?

Mientras tanto, la joven Salazar tratará de persuadir a Miguel para que tenga una segunda cita con Claudia y terminará confesando a su hermano los sentimientos de la encargada. ¿Volveremos a ver a los jóvenes juntos o el médico seguirá sin dar su brazo a torcer?

En otro orden de cosas, el estado de salud de Paula empeorará, ¡pero no estará dispuesta a abandonar su trabajo!

Sin embargo, Miguel decidirá contar a Tasio la realidad sobre la operaria de la fábrica. ¿Cuál será la reacción del joven De la Reina cuando descubra las últimas noticias sobre su examante?

Finalmente, Gabriel cederá ante Begoña y presionará para a Don Agustín para que realice una homilía que acalle los rumores de la enfermera y el chófer. ¿Pondrá fin el párroco a estos rumores?

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