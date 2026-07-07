Sadakat se niega a dejar que Nare y Oskan se divorcien: “Los problemas entre ellos son triviales”

Cuando parece que finalmente Oskan y Nare se van a divorciar, Sadakat aparece de nuevo para impedirlo. Con Sahin presente en el juzgado, Oskan se niega a poner fin a su relación.

De forma totalmente inesperada, la matriarca se presenta en el juzgado para impedir nuevamente el divorcio de su hija: “Los problemas entre ellos son triviales y no tienen importancia”. Sadakat se pone del lado de su yerno para evitar de cualquier forma que el romance entre Sahin y Nare siga adelante.

Esta noche la matriarca toma las riendas de la familia de nuevo. ¿Conseguirá Nare que Oskan firme el divorcio? ¿Qué problemas traerá esto a la familia? ¿Desistirá finalmente Sahin ante la negativa de Sadakat? ¡No te pierdas este capitulazo de En tierra lejana esta noche en Antena 3! Disponible ya en atresplayer.

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