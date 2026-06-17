Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 16 de junio

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

La llegada de Fikriye a Mardin no ha pasado precisamente desapercibida. Antes incluso de reencontrarse con Alya, la madre de la doctora ha protagonizado un encontronazo de los que hacen historia con la familia Albora.

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

El primer contacto entre Fikriye y los Albora ha estado muy lejos de ser cordial. Todo ha comenzado cuando los coches de ambas partes han estado a punto de chocar por una imprudencia al volante en mitad de la carretera. Nada más bajar del coche, Fikriye no estaba dispuesta a asumir ninguna culpa y ha respondido con prepotencia, haciendo que las acusaciones empezaran a volar de un lado a otro en cuestión de segundos.

Kadir tampoco ha ayudado a rebajar la tensión durante el enfrentamiento. Cuando el hombre ha intentado poner orden llamándola "señora", Fikriye ha estallado todavía más y le ha dejado claro que no piensa aguantar faltas de respeto de unos desconocidos.

Quien tampoco ha estado dispuesta a quedarse callada ante los gritos ha sido Sadakat. La matriarca ha perdido la paciencia por completo y ha decidido zanjar el asunto de la manera más rápida posible, ordenando a los suyos que le pagaran los daños del coche para poder marcharse cuanto antes.

Cuando le han entregado el fajo de billetes en efectivo para cubrir la reparación, la mujer ha llegado incluso a cuestionar si el dinero era falso. Entre gritos y amenazas, este primer encuentro ha terminado de la peor manera posible.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Zerrin se prepara para casarse con Demir

Esta noche en En tierra lejana: Zerrin se prepara para casarse con Demir con el corazón roto

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

Meriç se incorpora al equipo legal de Doğan y Çağatay teme por su futuro en la empresa

La repentina muerte de Ece Irtem conmociona a Turquía: la actriz de Pecado Original fallece a los 35 años

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"

El amargo ataque de Suna a Seyran para ocultar su traición con Ferit: "Tú eres feliz"

Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo
II Edición

Ágata y Lola se alza con el premio a Mejor Serie en el Festival Internacional de Series Ría de Vigo

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?
Lo repasamos

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

Alya intenta alejar a Cihan, pero él insiste: no puede dejar de pensar en ella
En tierra lejana | 15 de junio

Alya intenta alejar a Cihan, pero él insiste: no puede dejar de pensar en ella

La distancia entre la pareja es cada vez más evidente tras los secretos del pasado y el patriarca de los Albora ha decidido llamar a su esposa para intentar arreglar las cosas.

"¡Estoy hasta las narices!": el durísimo cara a cara entre Alya y los Albora tras salir a la luz el pasado de Boran
En tierra lejana | 16 de junio

"¡Estoy hasta las narices!": el durísimo cara a cara entre Alya y los Albora tras salir a la luz el pasado de Boran

Ugur le ha soltado a la doctora el bombazo sobre la verdadera identidad del padre de Boran y ella ha ido a pedir explicaciones a la matriarca, enterándose de otro secreto familiar.

La aparición de la madre biológica de Alya pone la mansión patas arriba

La aparición de la madre biológica de Alya pone la mansión patas arriba

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

Cihan pone a Demir contra las cuerdas: lo obliga a despedir a Ugur para recuperar su mercancía robada

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

“Van a destruir Albora”: Sadakat acaba desmayándose tras su duro enfrentamiento con Cihan

Publicidad