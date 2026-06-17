Así fue el primer encuentro entre Fikriye y los Albora: insultos, amenazas y dinero por los aires

El primer contacto entre Fikriye y los Albora ha estado muy lejos de ser cordial. Todo ha comenzado cuando los coches de ambas partes han estado a punto de chocar por una imprudencia al volante en mitad de la carretera. Nada más bajar del coche, Fikriye no estaba dispuesta a asumir ninguna culpa y ha respondido con prepotencia, haciendo que las acusaciones empezaran a volar de un lado a otro en cuestión de segundos.

Kadir tampoco ha ayudado a rebajar la tensión durante el enfrentamiento. Cuando el hombre ha intentado poner orden llamándola "señora", Fikriye ha estallado todavía más y le ha dejado claro que no piensa aguantar faltas de respeto de unos desconocidos.

Quien tampoco ha estado dispuesta a quedarse callada ante los gritos ha sido Sadakat. La matriarca ha perdido la paciencia por completo y ha decidido zanjar el asunto de la manera más rápida posible, ordenando a los suyos que le pagaran los daños del coche para poder marcharse cuanto antes.

Cuando le han entregado el fajo de billetes en efectivo para cubrir la reparación, la mujer ha llegado incluso a cuestionar si el dinero era falso. Entre gritos y amenazas, este primer encuentro ha terminado de la peor manera posible.

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